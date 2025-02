Kõik päikesesüsteemi planeedid on joondunud ühte rivvi

Paljud astronoomiahuvilised ootasid kannatamatult reedet, et näha taevalaotuses haruldast vaatemängu, kus korraga, justkui ühes rivis, seisavad kõik päikesesüsteemi planeedid. Taoline rivistus, mida kutsutakse ka planeetide paraadiks, kordub alles 2040. aastal.

"Lihtsalt planeeti saab tõepoolest igal aastal vaadata, aga see, et planeedid oleksid öötaevas kõik ühele poole päikest jõudnud, ei ole tavaline, sest planeedid tiirlevad kõik erineva aja jooksul ümber päikese," selgitas Tallinna tähetorni astronoom Mario Mars.

Paraku sai saatuslikuks pilvine ilm, mistõttu jäi ka Tallinna tähetornis ilutsev peegelteleskoop reedel kasutuseta.

Nelja planeeti – Veenust, Marssi, Jupiteri ja Merkuuri – võiks muidu näha ka palja silmaga. Hästi pingutades leiaks ka Saturni, kuid seda on madalal horisondi kohal asudes raskem märgata. Uraani ja Neptuuni nägemiseks tuleb appi võtta juba binokkel. Ja teleskoopi ei ületa muidugi miski.

"Esiteks ei tasu lootust kaotada, et siin lähiajal tuleb selgeid õhtuid ja saab selle siiski ära näha. See rivistus nii-öelda niisama vaatamise puhul ikkagi kestab mõni nädal veel," ütles Mars.

"See meie selle aasta märtsitaevas pakub päris palju. Juba 14. märtsil on võimalik näha osalist kuuvarjutust, siis 24. märtsil pöörab Saturn ennast nii, et tema rõngad kaovad ära ja 29. märtsil on meil näha osaline päikesevarjutus taevas," loetles astronoom.

Ja niigi selgus, et hoopis tähtsam on planeetide joondumine astroloogiahuvilistele.

"Kahtlemata astroloogid tähtsustavad seda rohkem, sest ikkagi, kui planeedid on ühel pool päikest, siis nad kindlasti peavad mõjutama meid kuidagi rohkem erilisemalt. Kuigi füüsikaliselt see gravitatsiooniline mõju on nii palju vähem erinev," ütles Mars.