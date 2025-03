Ida-Virumaal on rohepööre saanud uue kuju

Ida-Virumaal on põlevkiviõlitööstuse kõrvalsaadusena tekkiva soojuse abil moodustunud Jõhvi lähistele pikk "rohepeenar".

Kohtla-Järve Järve linnaosas asuvast VKG Soojusest piki Sompa-Jõhvi teed Ahtme linnaossa kulgevat soojatrass uuendati kümmekond aastat tagasi.

Kui külmadel talvedel pole soojakadu olnud silmaga märgatav, siis soe talv on tekitanud olukorra, kus Sompa lähistel asuvasse Kahula külla on lumiste põldude äärde tekkinud enam kui meetri laiune lopsaka murukasvuga riba.

Kui aastaid kuulus soojatorustik VKG-le, siis kolm aastat tagasi omandas selle Põhja-Euroopa energiaettevõte Gren. Gren Viru infotelefonilt kinnitati, et "rohepöörde" puhul pole tegu trassi lekkega, vaid sellega, et kuna maapind pole saanud külmuda, siis on maa sees asuvate torude soojus soodustanud "peenra" tekkimist.