Tsahkna: Euroopa peab tõestama, et suudab Ukrainat aidata

Ameerika Ühendriikidest tulnud uudiste valguses on selge, et Euroopal on aeg liikuda sõnadelt tegudele ja näidata ning tõestada, et suudetakse Ukrainat toetada ja Venemaa agressioonile vastu astuda, ütles Eesti välisminister Margus Tsahkna.

Kui USA otsustab oma abi Ukrainale peatada, siis peab Euroopa seda asendama ning selleks on meil ressursid olemas, lausus Tsahkna välisministeeriumi saadetud kommentaaris.

"Peame kiiremas korras suurendama Ukrainale antavat sõjalist abi, tõhustama Venemaale kehtestatud sanktsioone ning võtma kasutusele Venemaa külmutatud riigivarad, mida Euroopas on pea 300 miljardi euro väärtuses," ütles ta.

Tsahkna märkis, et Eesti on juba kiireloomuliselt suurendanud oma sõjalist abi Ukrainale 25 miljoni euro võrra laskemoonasaadetisega ning lähiajal läheb teele 100 miljoni euro eest sõjalist toetust, mis teeb meist proportsionaalselt suurima Ukraina toetaja. "Ootame, et ka teised liitlased samas proportsioonis oma sõjalist abi kiiresti suurendavad. Kõik äratuskellad on helisenud, nüüd on aeg tegudeks," lausus välisminister.

"Sama oluline kui Ukraina aitamine jõupositsioonile on pikaajaliste julgeolekugarantiide väljatöötamine, mis peavad kindlustama, et agressioon ei korduks. Eesti on valmis nendes aruteludes koos liitlastega osalema ja üheskoos neid garantiisid ka rakendama," lisas Tsahkna.

Pühapäeval toimub Londonis 19 Euroopa riigi kohtumine ning riigid kutsus kokku Suurbritannia peaminister Keir Starmer. Balti riike kohtumisele ei kutsutud, enne kohtumise algust toimub Starmeri ja Balti riikide videokohtumine. Tsahkna sõnul tehakse videokohtumisel oma vaated kuuldavaks.

Järgmisel nädalal toimub ka Euroopa Liidu erakorraline ülemkogu.