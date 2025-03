Karis: Euroopa peab olema Ukraina julgeolekugarantiides peamine koormakandja

Ukraina julgeolek on esmajoones Euroopa julgeoleku küsimus ja Euroopa riigid peavad olema võimalikes garantiides peamised koormakandjad, kuid vajalik on ka USA kaasatus, ütles president Alar Karis.

President Alar Karis arutas videosilla teel Ühendkuningriigi peaministri Keir Starmeri ning Läti ja Leedu riigijuhtidega Euroopa ja Ukraina julgeoleku üle pühapäevase Euroopa suurriikide kohtumise eel.

Riigijuhid kinnitasid, et kõige tähtsam on anda Ukrainale kindlus, et Euroopa toetus jätkub ning et Euroopa on ka valmis suurendama sõjalist abi Ukrainale.

President Karis rõhutas, et Ukraina ja kogu Euroopa julgeoleku jaoks on keskne, et sõda lõppeks õiglase ja püsiva rahuga ning selleks on lisaks täiendavale sõjalisele abile vaja ka Euroopas tõsta kaitsekulutusi ja kaitsevalmidust.

Karis tervitas ka Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa juhtimisel toimuvaid arutelusid Ukraina julgeolekugarantiide üle.

"Ukraina julgeolek on esmajoones Euroopa julgeoleku küsimus ja Euroopa riigid peavad olema neis võimalikes garantiides peamised koormakandjad, kuid vajalik on ka USA kaasatus," sõnas Karis.

President kinnitas, et Eesti on valmis julgeolekugarantiisid arutama. "Garantiid peavad olema aga usutavad ja heidutavad," lisas ta.