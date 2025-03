Orbani sõnul peaks Euroopa Liit alustama Venemaaga läbirääkimisi

Orban märkis Costale saadetud kirjas, et Euroopa Liidus on Ukrainasse suhtumises ületamatud strateegilised erinevused.

"Ma olen kindel, et Euroopa Liit, järgides USA eeskuju, peaks astuma otsestesse läbirääkimistesse Venemaaga relvarahu ja Ukrainas püsiva rahu asjus," kirjutas Orban.

Orban lisas, et ta ei nõustu ühinema plaanitava Euroopa Ülemkogu ühisavaldusega, mille sisuks on täiendav abi Ukrainale, Euroopa julgeolekugarantiid ja Euroopa kaitserahastus, ning et taolised otsused peavad olema ühehäälsed.

Ühisdeklaratsioonis peaksid Euroopa Liidu riigid kinnitama, et mingeid rahuläbirääkimisi ei saa pidada ilma Ukrainata ning et igasuguse rahuleppega peaksid kaasnema tugevad ja usaldusväärsed julgeolekugarantiid Ukraina jaoks.