Starmer suunas Zelenskit Trumpiga suhteid parandama

Reedel toimunud Zelenski visiidi järel Valgesse Majja, mis päädis tema ja Donald Trumpi vahelise sõnasõja puhkemise järel Zelenski lahkumisega maavaralepet allkirjastamata, pidas Starmer Zelenskiga telefonikõne, kus püüdis teda veenda Valgesse Majja naasma ja suhteid parandama, vahendas The Telegraph.

Starmer helistas ka Trumpile, püüdes konflikti jahutada. Ameeriklased aga sõnasid, et meeleolu peab enne rahunema.

Trumpiga suhteid parandama veenis Zelenskit ka NATO peasekretär Mark Rutte, kelle sõnul on see edaspidiseks väga oluline. Rutte meenutas ka, et heakskiidu esimeste Javelinide üle andmiseks Ukrainale andis 2019. aastal just Trump. "Ilma Javelinideta poleks 2022. aastal, mil täiemahuline agressioon algas, Ukraina kuhugi jõudnud."

"Ma ütlesin talle, et peame Trumpi tunnustama selle eest, mida ta toona tegi, mida Ameerika on sellest ajast alates teinud ja mida Ameerika endiselt teeb," ütles Rutte BBC-le.

Zelenski avaldas kahetsust selle üle, kuidas kõnelused reedel kulgesid ja ütles, et Ukraina jaoks on Trumpi toetus hädavajalik.

Laupäeva hommikul tänas ta X-is (endine Twitter) USA-d, president Trumpi ja ameeriklasi taas toetuse eest. "Ukraina on alati hinnanud seda tuge, eriti täiemahulise sissetungi kolme aasta jooksul. Ameerika abi on olnud meie ellujäämiseks hädavajalik ja ma tahan seda tunnustada. Raskest dialoogist hoolimata, oleme me endiselt strateegilised partnerid. Aga meil on vaja üksteisega olla aus ja otsekohene, et tõeliselt mõista meie jagatud eesmärke."

Seejuures kutsus ta USA-d ka üles defineerima julgeolekutagatisi, mille puhul on Ukraina valmis allkirjastama maavaralepet.

Laupäeval kohtus Zelenski Londonis Starmeriga, kes ühena mitmetest riigijuhtidest, kes soovib tegutseda vahendajana USA ja Euroopa vahel.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni nõudis peale reedest ebaõnnestunud Ukraina ja USA presidendi kohtumist kohest tippkohtumist USA, Euroopa Liidu ja lääne liitlaste vahel.

"Iga arvamuste lahknemine läänes nõrgestab meid kõiki ja soosib neid, kes tahaksid näha meie tsivilisatsiooni allakäiku," ütles Meloni.

Möödunud nädalal samuti Trumpiga kohtunud Prantsusmaa president Emmanuel Macron tänas X-is kõiki, kes on Ukrainat toetanud, sest "nad võitlevad oma väärikuse, iseseisvuse, laste ja Euroopa tuleviku eest".

Macron ja Meloni osalevad teiste seas pühapäeval Starmeri kokku kutsutud kohtumisel Londonis. Kohtumine keskendub sellele, kuidas toetada Ukraina praegust positsiooni ning Venemaad majanduslikult survestada. Samuti arutavad riigipead tulevasi julgeolekugarantiisid.

The Telegraphiga rääkinud diplomaatilise allika sõnul on pühapäevase kohtumise prioriteet takistada kohtumisel liitlaste vahelist lõhet veelgi suurendamast. "Euroopa on alati selles rolli omanud, kuid nüüd jääb vana mandri ülesandeks püüda ületada lõhe Kiievi ja Trumpi vahel," ütles ta.