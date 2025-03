Karis arutas Helme ja Kallasega põhiseaduse muutmist

Pärast presidendiga kohtumist ütles EKRE esimees Martin Helme, et ajaliselt on võimalik põhiseadust muuta enne oktoobris toimuvaid valimisi. Tema sõnul on praegusel variandil, mille järgi saavad valida nii Eesti kodanikud kui ka halli passi omanikud väiksem võimalus läbi minna kui variandil, mille järgi saavad valida Eesti kodanikud ning Euroopa seaduste järgi ka Euroopa Lidu riikide kodanikud.

"Sellisele puhtale versioonile, mida me oleme algusest saadik toetanud, on tegelikult olemas toetus kõikidelt teistelt erakondadelt peale Keskerakonna. Ja nüüd sotsiaaldemokraatide puhul minu arusaamine on selline, et nad ühtse rivina sellele kindlasti vastu ei hääleta," ütles Helme.

Alar Karis ja Martin Helme. Autor/allikas: Raigo Pajula

Sotsiaaldemokraadid on aga siiani öelnud, et soovivad hääleõigust ka halli passi omanikele. Kui sotsid jäävad üksmeelselt sellele seisukohale kindlaks ja oma seisukohale kindlaks jäävad ka Keskerakonna fraktsiooni liikmed, kes on põhiseaduse muutmise vastu siis kukub põhiseaduse kiirkorras muutmine läbi. Helme ütles, et EKRE toetaks lõpphääletusel muudatust, mis annab valimisõiguse vaid Eesti kodanikele,

"Ja täpselt sama kindlasti hääletaksime lõpphääletusel vastu sellele variandile, kus on mittekodanikud viidud põhiseadusesse sisse," sõnas Helme.

Põhiseaduse muutmisest vestles presidendiga ka Eesti 200 juht Kristina Kallas, kelle erakonnakaaslane Hendrik Terras esitas muudatuse, mis lubaks valima vaid Eesti kodanikud.

"Põhiseaduskomisjoni esimehena ta on nüüd pikki kuid pidanud läbirääkimisi kui ka arutelusid ja tema on öelnud, et see muudatus on see, millel on tõenäosus täna kõige rohkem hääli taha saada," lausus Kallas.

Muudatuste esitamise tähtaeg on 11. märts ja selleks, et komisjon saaks muudatust arutada, peab sellel olema 21 allkirja. Terrase muudatusel on tänase seisuga 18 allkirja. Isamaa toetab muudatuse sisu, kuid pole veel otsustanud, kas anda sellele konkreetsele algatusele oma toetus.

"Härra Terrase ettepanek on loomulikult samm õiguse suunas, aga tähtis on saavutada selline lahendustee, mis ka annaks piisava arvu lõpphääletusel. See, kas me toetame härra Terrase ettepanekut, esitame oma ettepaneku see on juba taktikaline küsimus. Eks me järgmise töönädala algul arutame," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Isamaa esimees on presidendiga põhiseaduse muutmist arutanud varem. Nii nagu ka sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets, kes viibib praegu puhkusel. Presidendiga kohtumine seisab ees veel Keskerakonna esimehel ja Reformierakonna esimehel.