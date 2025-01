Suur lumi tõi inimesed kelgumäele talverõõme nautima

Kus on lumi, seal on ka talverõõmud. Ilusad ilmad on meelitanud lumistele nõlvadele palju kelgusõpru, kuid lisaks lõbule võib see vahel ka ohtlikuks osutuda.

Ilus talveilm meelitas pühapäeval Lauluväljaku kelgumäele palju talvesõpru, nii lapsi kui ka täiskasvanuid.

USA-st pärit Michael, kes töötab Talllinnas saatkonnas, kelgutas koos kolmeaastase tütre Zošaga. Neil oli kogu kelgumäe kõige uhkem kelk.

"See on tegelikult minu lapsepõlvekelk. Nii et see on 35 aastat vana. Ikka töötab. Ja palju paremini kui need uued kelgud. Ma sündisin Poolas ja mu vanemad tõid selle Poolast endaga kaasa," rääkis Michael, kes ütles, et kelgutab, suusatab ja uisutab igal talvel, kui lund on.

Nagu elava tõestusena viis üks teine kelgutama saabunud seltskond purunenud kelgu teiste omasuguste juurde. Katkisi kelke on tõesti palju.

"Ostsime kolm ühesugust kelku, üks neist läks katki, purunes. Tundub, et lihtsalt nõrk plast. Midagi ei juhtunud. Kõik on ühes tükis ja terved, kõik on hästi ja mulle tundub, et siin on ohutu. Lihtsalt kelk puruneb kergelt, tuleb midagi vastupidavamat osta," rääkis Dmitri.

Kuue- ja kaheksaaastase tütrega kelgumäele tulnud Lauri tõdes siiski, et kohati on kelgumäel päris ohtlik.

"Kui lund jagub, siis ikka tuleme. See on kõige lähem küngas, kuhu tulla lastega," ütles ta.

"Rahvast on tavaliselt väga palju. Hetkel on suhteliselt hõre, eile oli ka vähe, aga tihti on ikka väga palju ja siis on ohtlik. /.../ Kogemus õpetab. Ega teistmoodi ju ei õpi lapsed. Täna ka sõitsid siin ühele otsa. Peavadki õppima olukorraga harjuma," lisas Lauri.

Sama meelt on ka kahe- ja neljaaastase tütre ema Daša.

"Algul muidugi oli natuke hirmus, aga siis harjub ära. Muidugi on meil ette tulnud ka kukkumisi, aga ega nendeta saagi. Kõik on hästi. Üldiselt on ohutu," rääkis Daša.

Sõbrad Jakob ja Gleb käivad lauluväljakul igal talvel. Seni on nad suutnud õnnetustest hoiduda, ka kelgud on terveks jäänud.

"Lihtsalt valime koha, kus inimesi pole, Või isegi kui on, siis nad märkavad ja tulevad eest ära kiiresti."

Juba esmaspäeval kisub ilm aga taas sulale, nii et kelgud tuleb mõneks ajaks uut pakast ootama panna.