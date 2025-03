USA otsus peatada sõjaline abi Ukrainale on kannapööre Valge Maja poliitikas. Kui halb uudis on see Kiievi jaoks? Kas Euroopa suudab Ameerikast jäävat tühimikku täita? Ja kas maailm on teel tagasi mõjusfääride ajastusse? Küsimusi küsib saatejuht Liisu Lass.

"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40.