Trump kõnes: Zelenski on valmis maavaraleppeks ja kõnelusteks Venemaaga

USA president Donald Trump pidas kongressis pika aastakõne ning suuri üllatusi ega uusi sõnumeid ta seekord ei pakkunud. Trump keskendus oma administratsiooni tegevuse kiitmisele ning rääkis veel, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski on valmis maavaraleppeks ja kõnelusteks Venemaaga

Trumpi kõne kestis ligi kaks tundi, ta ülistas oma administratsiooni saavutusi, süüdistas riigi praegustes probleemides oma eelkäijat ja kritiseeris demokraate.

"Ma vaatan enda ees olevaid demokraate ja mõistan, et mul pole absoluutselt midagi öelda, mis teeks nad õnnelikuks," rääkis Trump.

Samas vabariiklased vastasid Trumpi kõnele pidevalt aplodeerides. Trump ise on ametis olnud kõigest kuus nädalat ja viib välgukiirusel ellu seadusemuudatusi.

"Inimesed valisid mind seda tööd tegema ja ma teen seda," ütles Trump.

Ta kiitis oma võitlust mitmekesisuse programmide vastu. Trump teatas, et USA pole enam woke. Trump kaitses veel ka oma tollide poliitikat ning lubas, et riigi majandust ootavad veel paremad ajad ees.

"Me oleme 43 päevaga saavutanud rohkem, kui enamik valitsusi saavutab nelja või kaheksa aastaga. Me oleme alles alustamas," ütles Trump

Trumpi sõnul on ka Zelenski teatanud talle, et Kiiev on valmis läbirääkimisteks Venemaaga ja maavaraleppe sõlmimiseks Ühendriikidega.

"Ma sain Ukraina presidendilt Zelenskilt olulise kirja. Kirjas seisab, et Ukraina on valmis tulema võimalikult kiiresti läbirääkimistelaua taha, et tuua lähemale püsiv rahu," ütles Trump.

Trump lubas taas võtta Panama kanali tagasi USA-le ning kordas, et tunneb huvi Gröönimaa omandamise vastu.

"Me vajame seda tõesti rahvusvahelise maailma julgeoleku jaoks. Ma arvan, et me saame selle. Nii või teisiti, me saame selle. Üheskoos viime Gröönimaa sellistesse kõrgustesse, mida te pole kunagi varem võimalikuks pidanud," seletas Trump.

Samuti lubas ta tuua Gazast tagasi kõik pantvangid. Samuti rääkis ta veel, et on saanud Venemaalt tugevaid signaale, mis viitab, et Moskva on rahuks valmis. Trump kordas taas, et sõja lõpetamiseks tuleb läbi rääkida mõlema poolega.

Ajaleht The Wall Street Journal tõi välja ka tähtsamad tähelepanekud Trumpi esimesest kõnest kongressis pärast valimisi

Trump kuulutas kõigepealt, et "Ameerika on tagasi". Leht toob välja, et Trump pühendas suurema osa oma kõnest kaubandusele. Hiljuti hakkasid kehtima Trumpi lubatud tollid Kanada ja Mehhiko vastu.

Ta ei andnud märku, et kavatseb tollide poliitikast loobuda. Veidi varem teatas aga kaubandusminister Howard Lutnick, et Trump võib Mehhiko ja Kanadaga jõuda kokkuleppele. Trump samas lubas taas peatada fentanüüli ja teiste uimastite voolu USA-sse.

"Me vajame, et Mehhiko ja Kanada teeksid palju rohkem, kui nad seni on teinud," teatas Trump.

Trump lubas veel Mehhiko ja Kanada vastutollidele vastutolle.

"Ükskõik, mida nad meile, kehtestavad, me kehtestame neile vastutollid. Mis iganes nad meil maksustavad, me maksustame vastu," teatas Trump.

Trump kiitis Muski tegevust kulutuste kärpimisel

Maailma rikkaim mees Elon Musk juhib praegu USA valitsuse tõhususe osakonda (DOGE) ning tegeleb föderaalvalitsuse kulude kokkutõmbamisega. Trump kiitis Muski tegevust ning ütles, et ta aitab vähendada maksumaksjate raha raiskamist.

"See on alles algus," teatas Trump.

Musk ise viibis kõne ajal ruumis ja pälvis vabariiklastelt sooja aplausi.

Trump kritiseeris veel föderaaltöötajaid ja teatas, et valimata bürokraatide valitsemise aeg on läbi. Mitmed saalis viibinud demokraadid osutasid aga siis Muski suunas. Mitmed demokraadid hoidsid plakateid millel seisis "Vale" ja "Musk varastab".

Trumpi kõne pakkus ka värvikaid olukordi

Trumpi kõne oli kestnud vaid loetud minutid, kui demokraatide leerist vallandus protest. Demokraadist kongresmen Al Green vehkis jalutuskepiga ning spiiker Mike Johnson käskis protestiks püsti tõusnud Greeni saalist välja saata.