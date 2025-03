Ministeerium soovib annetatavale toidule täiendavat bürokraatiat

Toidupangast abi vajajate hulk on viie aasta jooksul kasvanud 100 protsenti. Üks osa annetatavast toidust tuleb Toidupangale ka kaupmeestelt.

Toidupangast abivajajate hulk on kasvanud alates koroonakriisist, oma n-ö panuse on andnud ka Ukrainas kestev sõda, inflatsioon ja Eesti kõrged hinnad. Nii ongi võrreldes viie aasta taguse ajaga Toidupanga klientide arv praeguseks 100 protsenti kasvanud.

"Eelmisel aastal me jagasime circa 4,6 miljonit kilo toitu, mis oli kaheksa protsenti rohkem kui üleelmisel aastal," ütles Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn.

Toidupanga jagatavast toidust moodustab 10 protsenti eraisikutelt annetustena saadud toit ja toit, mida ostab ise ka Toidupank. Ülejäänud ehk 90 protsenti moodustab kaupluste, tootjate, maaletoojate ja talunike käest saadav toit.

"Praegu me näeme, et mis kauplused annavad meile, see on stabiilne või siin on isegi väike langus, sest need kauplused ise proovivad seda rohkem müüa kuni viimase hetkeni," lausus Boerefijn.

Kauplustelt annetamiseks saadava toidu hulk võib tulevikus aga veelgi väheneda. Nimelt on regionaal- ja põllumajandusministeeriumil idee kehtestada lahtiselt müüdava toidu näiteks nagu salatid, supid, pannkoogid, jne annetamisel nõuded, välja tuua toidu nimetus, allergeenide info, annetaja juriidiline nimi ja mõnel juhul ka kontakt, ütleb Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil.

"Hetkel annetamise korral kauplused lihtsalt korjavad mingid tooted kokku ja saatelehega antakse siis need üle, kas Toidupangale või kellega iganes see koostöö on ja seal on lihtsalt tooted ja nende kogused kirjas. Kui nüüd hakata sinna juurde nõudma seda, et kauplus igale tootele tooks eraldi välja ka oma kontaktid, siis need tuleb ju sinna toodetele ühekaupa peale kleepida eelduslikult, eraldi välja tuua allergeenid. See tundub täiesti ebavajalik lisakoormus, lisatöö. See võib viia selleni, et kauplus mingi hetk avastab, et sellel asjal ei ole mõtet, et ta ei hakka üldse annetama, et seda tegelemist lihtsalt vältida," rääkis Peil.

Peil lisab, et näiteks allergeenide info on kohustuslik välja tuua toote pakendil, kuid see jõuab juba praegu ka Toidupangani.

"Toidupangale on edastatud info, et siin on need toidud, mis meilt tulevad, mis meil sortimendis on, mis võivad tulla ja nende kohta käivad allergeenid. Nii et kui inimesel on allergia, siis ta võib lihtsalt Toidupangalt küsida, kas selles toidupakis on midagi, millele ma olen allergiline ja Toidupangal on see info olemas. Seda ei ole vaja iga paki peale iga õhtu hakata eraldi kleepima. See on täiesti ebavajalik lisategevus," lisas Peil.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõuniku Hellika Kallaste sõnul on muudatuse eesmärk anda aga tarbijale tarbitavast toidust täpsemat infot.

"Eesmärk ongi vaadata üle ja kehtestada sellised nõuded, mis ühelt poolt ei põhjusta annetajale liigset halduskoormust, aga teisalt tagaksid abisaajale piisava informeerituse eelkõige toiduohutuse osas. Me oleme eelnõus sõnastanud nii, et see teave tuleb anda abi saajale või tarbijale toidu juures või toidu üleandmise kohas. Konkreetselt ei ole öeldud, et see peab olema kindlasti pakendil lisatud märgistusel, see on üks võimalus ja ilmselt see ongi iga annetaja n-ö enda läbi mõelda, kuidas ta saab selle vajaliku info selle toiduga kaasa anda," rääkis Kallaste.