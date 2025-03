USA-ga suhteid parandav Putin nimetas Washingtoni uue suursaadiku

Vene välisministeeriumi teatel andis Washington oma nõusoleku Dartšijevi nimetamisele eelmisel nädalal Türgis peetud Venemaa ja USA ametnike kohtumisel. Veterandiplomaat Dartšijev töötab praegu Vene välisministeeriumi Põhja-Ameerika osakonna juhina.

Eelmisel neljapäeval Istanbulis kuus tundi kestnud kohtumine, kus delegatsioonid püüdsid kokku leppida oma saatkondade normaalse toimimise taastamises pärast aastaid kestnud vastastikusi diplomaatide väljasaatmisi, oli viimane märk kahe riigi vahelisest sulast, mis sai alguse Donald Trumpi asumisega USA presidendi ametisse.

Trump on muutnud varasemat USA poliitikat Ukraina sõja suhtes, avades kahepoolsed kõnelused Moskvaga ja peatades sõjalise abi andmise Kiievile pärast eelmisel nädalal Valges Majas toimunud kokkupõrget Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Venemaal pole Washingtonis suursaadikut olnud alates eelmise aasta oktoobrist, kui eelmine saadik Anatoli Antonov lahkus ametist.

Dartšijev (64) on teeninud kaks pikka lähetust Venemaa Washingtoni saatkonnas, olles aastatel 2005–2010 Venemaa saatkonna minister-nõunik ja oli suursaadik Kanadas aastatel 2014–2021.

Sarnaselt teistele kõrgetele Vene diplomaatidele on ka Dartšijev viimastel aastatel tuntud USA ja lääne tugeva avaliku hukkamõistu poolest. "Ilmselt vajab Washington aega harjumaks tõsiasjaga, et tema hegemoonia on minevik, ning ta peab arvestama Venemaa riiklike huvidega, kellel on oma mõju- ja vastutussfäär," ütles ta 2022. aasta märtsis Interfaxile.

USA suursaadik Venemaal president Joe Bideni ajal, John J. Sullivan kirjeldas oma mälestustes, et Dartšijev oli Moskvas välisministeeriumis peetud kohtumisel silmnähtavalt raevus Bideni sõnade pärast, milles too nimetas Putinit sõjakurjategijaks.

"Kui ma lõpetasin, hakkas ta minu peale karjuma, esitades profaanse tiraadi, et ma ei tuleks ministeeriumisse nii sõjaka suhtumisega," kirjutas Sullivan. Ta keeldus sündmuste edasist käiku kommenteerimast, kui Reuters temaga ühendust võttis ning Reutersil ei õnnestunudka Dartšijeviga selle loo täpsustamiseks rääkida.