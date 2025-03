Starmeri käivitatud Ukraina-meelse koalitsiooniga võib liituda 20 riiki

Suurbritannia peaministri Keir Starmeri eestvedamisel lepiti hiljuti kokku Ukraina-meelse koalitsiooni moodustamises ning ajaleht The Telegraph kirjutab, et selle liiduga võib ühineda ligi 20 riiki.

Loodav koalitsioon võib saata sõjajärgse lahenduse raames Ukrainasse ka rahuvalvajad. Briti ametnikud ütlesid, et koalitsioon koosneks peamiselt Euroopa ja Rahvaste Ühenduse riikidest. Rahvaste Ühendus on riikide ühendus, millesse kuulub ligi 50 riiki, enamik neist on Suurbritannia endised kolooniad. Ka Kanada, Austraalia ja India on Rahvaste Ühenduse liikmed.

Suurbritannia ja Prantsusmaa juhivad nüüd jõupingutusi hea tahte koalitsiooni moodustamiseks. Käivad aktiivsed läbirääkimised ning riigid teevad Ukrainaga koostööd sõda lõpetava plaani nimel. Plaane kavatsetakse arutada ka USA-ga.

Neljapäeval toimus Brüsselis ka Euroopa Liidu liikmesriikide tippkohtumine. Kohtumisel osales ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Meil on selge nägemus, et tõeline ja kestev rahu on võimalik Ukraina, kogu Euroopa ja USA koostöö kaudu," ütles Zelenski.

Reedel peavad kõnelusi ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Starmer. Järgmisel nädalal toimub Pariisis veel ka Euroopa riikide kaitseväejuhtide kohtumine. Ukraina ja USA esindajad kohtuvad aga järgmisel nädalal Saudi Araabias.

Võimalik veel, et Starmer ja Macron teevad lähiajal ühisvisiidi Washingtoni, vahendas The Telegraph.