Michal: teoreetiliselt võib valitsemist jätkata ka ainult Eesti 200-ga

Reformierakonna esimehe ja peaministri Kristen Michali sõnul on sotsiaaldemokraadid valitsuses tegelenud protsesside pidurdamise ja arusaamatute algatustega, mistõttu on Reformierakond teoreetiliselt valmis jätkama riigivalitsemist ka kahekesi parteiga Eesti 200, kui sotsid ei ole valmis oma käitumist muutma.

Michal ütles, et ta plaanib hakata esmaspäeval sotsiaaldemokraatidega arutama seniseid koostöömuresid. "Me püüame kindlasti läbi arutada seda, et kas õnnestub seda lahendada ja koos edasi minna. Kui mitte, siis teoreetiliselt on võimalik ka nii, et kaks osapoolt lähevad edasi," rääkis Michal.

Tema sõnul oleks Reformierakonna ja Eesti 200 valitsus parempoolne valitsus. "Mis saaks päris palju asju ära teha, mida me tahame teha," rääkis Michal.

Samuti ei välistanud ta koostööd Isamaaga. "Nad peavad võib-olla sellest reitingu peapööritusest üle saama ja ära otsustama, kumb neile siis tähtsam on, et kas osaleda Eesti riigi juhtimisel, mida ma arvan, et inimestel on tähtsam keerulisel ajal või siis tegelikult mõelda kohalike valimiste tulemusele," rääkis Mical.

"Kui see viimane on tähtsam noh siis küllap näeme neid retooriliseid kõrglende veel siin," ütles Michal.

Sotsiaaldemokraatide kohta ütles Michal, et vaated on lihtsalt väga erinevad. "Võib-olla ka ajastu närv ja taju on erinev sellest ajastu vaimust. Meie soov selles valitsuses on ju teha asju lihtsamaks," ütles peaminister.

"Ma olen kunagi olnud nullbürokraatia projekti algataja ja täna tegelikult lugedes korduvalt uudiseid, ja pean ise põhjendama, kuidas me jälle uusi reegleid loome, mille puhul ma ei ole päris kindel, kas need reeglid täpselt sellisena on üldse vaja luua," märkis Michal.

Samuti heitis Michal sotsidele ette uutest maksudest rääkimist. "Tuleb jälle see sama moment, kus keegi saadab laiali ringkirja, ütleb, et palun esitage uute maksude ideid. Me lihtsalt oleme erinevast maailmast midagi teha, ei ole," ütles Michal.

Veel heitis peaminister sotsidele ette senisest odavama võõrtööjõu sissetoomise hõlbustamise ja looduskaitse reeglite lihtsustamise takistamist. "Ajastu vaim ei ole pikalt rääkimine, otsuste mittetegemine," märkis Michal.

Michali sõnul siiski ta plaanib sotsiaaldemokraatidega läbi rääkida ja isiklikke lahkhelisid tal inimestega ei ole.

Reformierakond sai viimastel riigikogu valimistel 37 kohta, kuid lisaks saavad nad arvestada ka Keskerakonnast Reformierakonda üle tulnud Maria Jufereva-Skurativski ja EKRE-st üle tulnud Alar Lanemaniga. Ehk de facto on neil parlamendis 39 saadikut.

Eesti 200 sai valimistel 14 kohta, kuid pärast Züleyxa Izmailova erakonnast välja arvamist kahanes nende esindus riigikogus 13 saaadikule. Kokku saavad Reformierakond ja Eesti 200 seega arvestada 52 häälega, mis tagab neile napi ülekaalu 101-liikmelises riigikogus.