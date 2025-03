SDE tahab miljardieurost majanduspaketti ja jõustumata maksumuudatuste ülevaatamist

Sotsiaaldemokraadid märkisid, et koalitsiooninõukogul selgub, kas Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti 200 saavad koos valitsuses edasi minna.

Selleks teevad sotsiaaldemokraadid esmaspäeval kolm ettepanekut, millega majandust elavdada ja riigikaitset tugevdada. Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et arutas samu ideid reformierakondlasest peaministri Kristen Michaliga juba veebruaris. "Küllap on nüüd viimane hetk arutada neid ka koalitsiooni tasemel, nagu toona peaministriga kokku leppisime," sõnas Läänemets.

Sotsiaaldemokraatide esimene ettepanek on luua miljardi euro suurune majanduse elavdamise pakett järgmiseks neljaks aastaks. Selleks soovib erakond kokku kutsuda töörühma, kuhu on kaasatud esindajad Kaubandus-Tööstuskojast, tööturu osapooled, ettevõtlusorganisatsioonid, riigi tippjuhid ning ökonomistid.

"Töörühmale seame ülesandeks töötada aprilli lõpuks välja konkreetne, rakendatav ja mõõdetav pakett avaliku sektori investeeringute suurendamiseks, mis toetaks majandust. Nendeks investeeringuteks võivad olla vajalik taristu (sh põhimaanteede neljarealiseks ehitamiseks), erasektori investeeringute stimuleerimine ning bürokraatia kärpimine. Olgu öeldud, et vastupidiselt siin-seal väidetule, on ka sotside soov ja eesmärk ebavajalikku ja ettevõtlustegevust raskendavad bürokraatiat kärpida," selgitas Läänemets.

Ta lisas, et töörühma soovituste paketi põhjal võtaks valitsus juba enne suve vastu konkreetsed otsused, millega majandusele uus tõuge anda.

Teine ettepanek on arutada uuesti üle veel jõustumata maksud ja maksuerisused.

"Näiteks oleks üks meie ettepanek langetada toiduainete käibemaksu ning ära jätta kavandatud ettevõtete tulumaks. Nii saame ühest küljest aidata inimeste toimetulekut läbi kõigile esmavajalike toiduainete hindade languse, elavdame sisetarbimist ning toetame ettevõtete konkurentsivõimet," ütles Läänemets.

Kolmandaks soovivad sotsiaaldemokraadid ambitsioonikamat riigikaitseplaani.

"Vastavalt kaitseväe juhataja sõjalisele nõuandele kiirendame laskemoona hankimist ning suurendame mobiliseeritavate arvu. Selleks tõstame riigikaitsekulutused viie protsendi tasemele sisemajanduse koguproduktist (SKP), mida nüüd soosib Euroopa Liidu eelarvereeglite suurem paindlikkus," selgitas Läänemets.

Läänemetsa hinnangul on need kolm ettepanekut realistlikud.

"Nii saame toetada oma majandust ja julgeolekut, aga pikas perspektiivis taastada ka Eesti inimeste usalduse valitsuse suhtes. Pole saladus, et kõigi tänaste koalitsioonipartnerite toetus on täna surve all. Eesti inimeste usaldust saame aga taastada julgete ja konstruktiivsete sammudega, mitte omavahelise kempluse või juba viienda valitsuse moodustamisega viimase nelja kriisiaasta jooksul. Meie tänaste geopoliitiliste väljakutsete valguses on oluline, et me suudaks pakkuda stabiilset ja kindlakäelist riigijuhtimist," ütles Läänemets.

Reformierakonna esimees ja peaminister Kristen Michal ütles sel nädalal, et sotsiaaldemokraadid on valitsuses tegelenud protsesside pidurdamise ja arusaamatute algatustega, mistõttu on Reformierakond teoreetiliselt valmis jätkama riigivalitsemist ka kahekesi parteiga Eesti 200, kui sotsid ei ole valmis oma käitumist muutma. Eesti 200 omakorda ootab, et vasakpoolsed sotsiaaldemokraadid hakkaks parempoolsemat ja Eesti 200 jaoks meelepärasemat poliitikat tegema.