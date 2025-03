Helme: Reformierakond püüab SDE süüdistamisega enda populaarsust tõsta

Sotsiaaldemokraatliku erakonna erakorraliselt koos olnud juhatus kutsus teisi partnereid kompromissi otsima ning tahab ka teada, kas Reformierakond soovib arutelusid päriselt või on neil muu plaan.

Sotsiaaldemokraat, terviseminister Riina Sikkut ei pea kuigivõrd võimalikuks, et sotsiaaldemokraadid koalitsioonist nüüd välja jäävad

"Stabiilsuse hoidmine Eestis on vajalik ka riigivalitsemisel, aga koalitsioonileppes on kahtlemata vaja teha korrektiive, puudutab see muutunud eelarvereegleid, suuremat Euroopa panust Ukraina abistamisel ja oma kaitsevõime kiiret parandamist," ütles Sikkut.

Sotsiaaldemokraatide juhatus ütles reedeõhtuses avalduses, et nad on partnereid juba varem kutsunud valitsusliidu eesmärke arutama ning seetõttu on praegused süüdistused silmakirjalikud.

"See, kui üks või mitu osapoolt tunneb, et koostöö ei lähe selles tempos, mis on alguses kokku lepitud ja mis on vajalik, siis ma arvan, et see polegi silmakirjalik, kui öelda, et meil on probleemid," kommenteeris Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak.

Eesti 200 esimees, haridusminister Kristina Kallas ütles, et neil on sotsiaaldemokraatidega maailmavaatelised erinevused näiteks majanduse konkurentsivõime tõstmises. Tema sõnul sõltub koalitsiooni saatus läbirääkimistest.

"Niimoodi venitada kriisiolukorras ja pikalt asju arutada, ma arvan, ei ole õige. Ja veel valem on teha neid otsuseid, mis täna on mõnest ministeeriumist kostnud, kus me läheme ja tegeleme regulatsioonidega. Tänases olukorras on see kõige viimane asi, mida me tegema peaksime," rääkis Kallas.

Opositsiooni kuuluvate Keskerakonna ja EKRE juhid ütlevad, et sotsiaaldemokraatide üle parda heitmine ei muudaks valitsuse suunda. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul võiksid sotsiaaldemokraadid nüüd ise koalitsioonist lahkuda.

"Või siis nad jätkavad nii nagu praegu on, selle vahega, et nüüd enam sellised kõlavaid avaldusi nende poolt ei tule – istuvad vaikselt koalitsioonis ja teevad seda, mida Reformierakond nendelt soovib," rääkis Kõlvart.

EKRE esimees Martin Helme välistab EKRE liitumise koalitsiooniga. Tema sõnul püüab Reformierakond tõsta enda populaarsust.

"Siis kui populaarsus hakkab langema, tehakse enne järgmisi valimisi valitsusremont, kus süüdlaseks tehakse keegi teine, et enne valimisi oma populaarsust kergitada. See on nii läbinähtav ja nii mitu korda läbi mängitud asi, et ei üllata mitte kuidagi," sõnas Helme.

Koalitsioon hakkab oma tulevikku arutama esmaspäeval.