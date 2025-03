Kiik: sotsid on valmis läbi rääkima, aga oma seisukohtadest ei loobu

Peaminister Kristen Michali (RE) sõnul võib valitsuskoalitsioon jätkata ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonnata (SDE), kui läbirääkimised tulemust ei too. SDE aseesimehe Tanel Kiige sõnul on sotsiaaldemokraadid läbirääkimisteks valmis, kuid oma põhimõtetest ei loobu.

Peaminister Kristen Michal ütles, et valitsuses on sotsiaaldemokraatide tõttu jäänud mitu algatust venima. Tema sõnul ei käi pikalt vaidlemine ajastu vaimuga kokku.

"Me püüame kõik läbi arutada, kas õnnestub seda läbi arutada ja koos edasi minna. Kui mitte, siis teoreetiliselt on võimalik ka nii, et kaks osapoolt lähevad edasi. Aga veel kord, kõigepealt arutame," ütles peaminister.

Michali sõnul asub koalitsioon oma tulevikku kaaluma uuel nädalal.

SDE aseesimees Tanel Kiik ütles, et koalitsioonipartneril on emotsioonid üle keenud ja mingi selgus saabub neil kõnelustel.

"Meie oleme valmis läbi rääkima. See ei tähenda, et meie kuidagi oma põhimõtetest ja seisukohtadest loobuksime. Ma ei näe selle järele mingit vajadust. /.../ Alati on kehtinud see reegel, et kui tahetakse kokku leppida, siis kokkulepe ka leitakse ja seda tehakse läbirääkimistelaua taga. Kui ei taheta kokku leppida, siis on võimalik meedias üksteist süüdistada, näpuga näidata ja kõiki muid selliseid võteid kasutada," sõnas Kiik.

"Mina olen püüdnud inimestevahelist keemiat hoida nii heana, et me saame asjad lahendatud. Ma püüan seda, aga kui see paneb kaalule selle, et saame teha asjad lihtsamaks, majanduses kasvu kiiremaks, siis pigem on küsimus, kas sellisel viisil saame jätkata," ütles Michal.

Isamaa liige Priit Sibul välistas neljapäeval "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus võimaluse, et nemad võiksid kuuluda Kristen Michali juhitavasse valitsusse.

Michal aga Isamaad ei välista.

"Eks nad peavad võib olla sellest reitingu peapööritusest üle saama ja ära otsustama, kumb neile tähtsam on, kas osaleda Eesti riigi juhtimisel, mis, ma arvan, on inimestele tähtsam keerulisel ajal, või siis mõelda kohalike valimiste tulemusele. Kui see viimane on tähtsam, siis küllap näeme neid retoorilisi kõrglende veel siin," rääkis Michal.

Kiige sõnul on Eestile aga kasulikum laiapõhjaline valitsus.

"Kus on nii parem- kui ka vasakmaailmavaatega erakondi. Ja tegelikult, küllalt suure kandepinnaga riigikogus. Kui on tahe leida kokkuleppeid, siis need leitakse," ütles ta.