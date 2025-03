SDE: valitsuspartnerite süüdistused on lühinägelikud ja vastutustundetud

Koalitsioonipartnerid Reformierakond ja Eesti 200 on viimastel päevadel süüdistanud partnerit sotsiaaldemokraate bürokraatia suurendamises ja koalitsioonilepingu mittetäitmises. Reedel ütles peaminister Kristen Michal (RE), et sotsiaaldemokraadid on valitsuses tegelenud protsesside pidurdamise ja arusaamatute algatustega, mistõttu on Reformierakond teoreetiliselt valmis jätkama riigivalitsemist ka kahekesi parteiga Eesti 200, kui sotsid ei ole valmis oma käitumist muutma.

Selle valguses kogunes reede õhtul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus, kes sõnas tehatud avalduses, et alates 2022. aastast valitsuses oldud aeg on nõudnud järeleandmisi ja keerulisi otsuseid kõigi valitsuspartnerite jaoks.

SDE juhatuse sõnul tuleb keerulisel ajal maailmavaatelised võitlused ajutiselt kõrvale jätta. "Ebakindlal ajal on vaja on stabiilset ja ühiskonnale kindlustunnet pakkuvat valitsust, mitte takerdumist reitingu maagiasse ning üksteise süüdistamist," märkis erakond.

Juhatuse sõnul on praegused koalitsioonipartnerite rünnakud silmakirjalikud.

"Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets tegi juba 21. jaanuaril peaministrile ettepaneku keskenduda valitsuse töös edaspidi eeskätt julgeoleku tagamisele ja majanduse toetamisele ning vaatama vajadusel üle valitsuse muud tegevused. Eesti Vabariigi aastapäeva eel leppisime kokku, et alustame konkreetsemaid arutelusid sel teemal 10. märtsil. Seetõttu on praegused rünnakud ja süüdistused silmakirjalikud. Olime ja oleme jätkuvalt valmis vajalikeks otsusteks, et paremini vastata muutunud välis- ja julgeolekupoliitilisele olukorrale," seisab avalduses.

"Sotsiaaldemokraadid on viimaste kuude muutuvates geopoliitilistes oludes pidevalt omavahel konsulteerinud ning oleme valmis oma ettepanekuid jagama ka koalitsioonipartneritega. Loomulikult toetame jätkuvalt riigikaitsekulude kiirkorras tõstmist viie protsendi tasemele SKP-st, kasutades selleks muu hulgas suuremat paindlikkust Euroopa Liidu eelarvereeglites. Oleme juba aastaid avaldanud toetust riigikaitselaenule nii Eesti kui Euroopa Liidu tasandil. Peame vajalikuks majanduse elavdamise plaani välja töötamist, et suurendada investeeringuid ja toetada Eesti ettevõtteid. Sama oluline on kriisi ajal Eestimaa inimeste toimetuleku toetamine."

Sotsiaaldemokraatide hinnangul on koalitsioonipartnerite rünnakute taga madal reiting.

"Mõistagi ei ole viimaste päevade meediarünnakute põhjuseks bürokraatlikud pisinüansid. Probleem on koalitsioonipartnerite madalast reitingust tingitud närvilisuses. Ka meie reiting on kannatanud, aga praeguses olukorras ei tohi valitsuserakonnad endale lubada reitinguärevusest tingitud tõmblemist. Koalitsioonipartnerite lootus pöörata oma reitingud tõusule, süüdistades kõiges sotsiaaldemokraate ja lammutades valitsust, on lühinägelik ja vastutustundetu. Kuidas saame ühiskonnale usutavalt rääkida julgeolekust ja kindlustundest, kui meie valitsuste eluiga on alla aasta?" selgitas SDE juhatus avalduses ja lisas, et valitsuse otsuste ja tegemata jätmiste eest vastutavad koalitsioonierakonnad alati ühiselt.

"Sotsiaaldemokraadid pole kunagi vastutuse eest kõrvale põigelnud ega tee seda ka täna või edaspidi. Sisemisest kismast kaotavad kõik erakonnad ja kannatab ühiskonna usaldus valitsuse suhtes. Seevastu ühisel jõul ja nõul suudame taastada ühiskonna usalduse ja pikas plaanis ka valitsuserakondade toetuse. Seepärast ootame peaministrilt selget vastust, kas Reformierakond soovib algaval nädalal päriselt arutada majanduse elavdamiseks ja julgeoleku kindlustamiseks vajalikke otsuseid või on tegelik plaan midagi muud," ütles SDE juhatus.