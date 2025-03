Madis Kallas valimisõigusest: rohkem kompromisse meie valmis tegema ei ole

Eesti 200 ja Reformierakond soovivad muuta valimisõigust niinimetatud päikeseloojangu klausli lisamisega, nii et tänavustel kohaliku omavalitsuse valimistel saaksid veel hääletada halli passiga inimesed, kuid järgmistel kohalikel valimistel enam mitte.

Selleks, et muudatus läbi läheks, on vaja, et sellele ei hääletaks otseselt vastu 21 saadikut.

"Esiteks me loodame, et asi nii kaugele ei lähe ja ikkagi on aru saadud, et kaks ja pool aastat on sotsiaaldemokraadid rääkinud, et oleme valmis võtma ära agressorriikide kodanikelt valimisõiguse, oleme seda jätkuvalt valmis tegema ja selle koha pealt meie arutelud lõppevad. Rohkem meil midagi öelda ei ole," ütles Kallas.

Küsimusele, kas see tähendab, et sotsiaaldemokraadid hääletavad vastu, vastas Kallas, et sotsid on valmis edasi liikuma vaid põhiseaduse muudatusega, mis puudutab agressorriikide kodanikelt hääleõiguse ära võtmist juba sellel sügisel.

"Rohkem kompromisse meie valmis tegema ei ole," ütles Kallas.

Täpsustusele, kas hääletamise ajal tulevad sotsiaaldemokraadid ruumi ja hääletavad eelnõule vastu, vastas Kallas jaatavalt.

"Me oleme seda arutanud niivõrd palju kordi, nii paljudes erinevates formaatides. Ka oma erakonna väga lugupeetud liikmetega, Liia Hänni, Marju Lauristin, kes kõik on meile selgitanud ära, miks ei ole mõistlik mittekodanikelt hääleõigust ära võtta. Aga me oleme jätkuvalt valmis kiiremas korras ära võtma agressorriikide kodanikelt ja loodame, et niiviisi ta ka läheb," sõnas Kallas.