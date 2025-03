Valitsuse lagunemisega võib mittekodanikelt hääleõiguse võtmine läbi kukkuda

Riigikogu sotsiaaldemokraatide jaoks oli valitsuse lagunemine ebameeldiv üllatus, kuid fraktsioon üritab juba paika panna uut tööplaani. Üks esimesi olulisi arutelusid on põhiseaduse muutmine.

Sotsiaaldemokraatide aseesimehe Tanel Kiige sõnul toetavad nad edasi endiste koalitsioonipartneritega välja pakutud kompromissettepanekut, millega jääks kohalike omavalitsuste valimisõigus peale Eesti, Euroopa Liidu ja NATO kodanike alles ka halli passi omanikele.

"Kui tehakse mistahes muudatusi sellesse põhiseaduse eelnõusse, mis on kaks lugemist juba läbinud, siis võib olla päris kindel, et sotsiaaldemokraadid seda ei toeta. Kui jääb tänane variant, siis on reaalne võimalus, et see põhiseadus saab ka muudetud," ütles Kiik.

Sotside valitsusest väljaviskamise järel kogunesid põhiseaduse muutmist kohe arutama ka riigikogu fraktsioonide juhid, kellest osa sooviksid nüüd edasi liikuda hoopis nn päikeseloojangu ettepanekuga.

"Jääks järele tõesti ainult Eesti Vabariigi kodanikud kõikides valimistes, aga mittekodanikele antakse üleminekutähtaeg, et nad sellel korral saavad veel kohalikel valimistel hääletada. See on ka kooskõlas selle jutuga, mida sotsiaaldemokraadid ise on rääkinud, et need hallid passid ajas on vähenev hulk inimesi. Täna sotsid veel sinna mingisugust nõusolekut ei andnud, Keskerakond on nagunii vastu," selgitas EKRE esimees Martin Helme.

Sotsidel ja Keskerakonnal on riigikogus kokku piisavalt hääli, et põhiseaduse kiireloomulist muutmist takistada. Isamaa esimees Urmas Reinsalu nendib, et endiste valitsuspartnerite vastasseis on muutnud olukorra hapramaks.

"See on kahtlemata loomulikult sotside vastutus, kes on hoidnud pantvangis parlamenti. Aga loomulikult ka peaministri vastutus, et ta sellises olukorras ka selle põhiseaduse muutmise oma sellise ajastusega seab ohtu," ütles Reinsalu.

Reinsalu arvates on Kristen Michali valitsus raisanud igapidi aega – julgeolekuvaldkonnas on jäänud tegemata olulised otsused ja maksutõusude kurss on osutunud vääraks.

Reformierakond pole teinud Isamaale ametlikku pakkumist koalitsiooniga liitumiseks, aga Reinsalu kinnitusel pole Isamaa sellest praeguse juhtimise all ka huvitatud.

"Ma ei pea seda otstarbekohaseks, et Kristen Michali juhtimisel jätkab Reformierakond riigi juhtimist. See on aus vastus," sõnas ta.

"Järgmine väga riskantne koht on neil ikkagi kohalike omavalitsuste valimised. /.../ Väga suure tõenäosusega ka see tänane jätkav, väga väikese kandepinnaga valitsus võib uuesti ära laguneda," ütles Helme.

Helme sõnul on riigikogu opositsioon koos sotsidega kindlasti tugevamas positsioonis. Valitsuse kandepind on suures saalis nüüd oluliselt väiksem, mistõttu peab nende hääletusdistsipliin olema parem.

Sotside ministritest saavad parlamenti minna Lauri Läänemets ja Riina Sikkut.