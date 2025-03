Reformierakonnal ja Eesti 200-l ei ole veel läbirääkimiste delegatsioone

"Me peame julgeoleku ja majandusküsimustes liikuma edasi väga kiiresti. Meil on seal ka ju pikalt ootel olnud otsused, me peame need lihtsalt läbi käima ja ma arvan, et nendes valdkondades tuleb otsused teha päris kiiresti," ütles ERR-ile, Eesti 200 juht Kristina Kallas.

"Aga niipalju kui me peaministriga oleme mõtteid vahetanud, siis meil on üsna ühine arusaam sellest, et majanduses ja julgeolekus ei ole vaja pikki

koalitsioonikõnelusi pidada. Meil on seal ju teada, mis me tahaksime teha. Meil on seal ühine arusaam, kuidas tuleb edasi liikuda ja seal võiks juba minna konkreetsete otsuste vormistamise juurde, et need aluspõhimõtted kokku leppida lähimate nädalate jooksul ja siis minna juba pikemate plaanidega

teistes valdkondades," lisas ta.

Venitada ei saa Kallase sõnul ka valitsuse ametikohtade korraldusega. "Me ei saa siin kuid venitada. Valitsuses on vaja ministri positsioonid suhteliselt kiiresti paika saada, selleks et valitsus saaks tegevusi tegema hakata," sõnas Kallas.

"Kõik muud valdkonnad, kus meil on vaja natuke pikemat plaani sättida, nendes valdkondades sooviks pidada põhjalikemaid läbirääkimisi ka ekspertidega ja andmepõhisemat otsustamist, et me teeks natuke põhjalikumad analüüsid kui seni koalitsioonilepingute puhul tavaks on olnud," sõnas Kallas.

Õhtul koguneb Eesti 200 juhatus ja siis selgub, kes saab olema läbirääkimiste delegatsioonis.

Võimalik on, et delegatsioonis saab olema Kristina Kallas, Margus Tsahkna ja siis vastavalt teemale valdkondade eksperdid.

"See on tõenäosus jah, et see niimoodi on. Kui läbirääkimiste formaat on tõenäoliselt kaks pluss kaks, et igast erakonnast on kaks inimest nende kiirete

teemade läbirääkimistel, mis on julgeolek, majandus ja võib-olla ka riigivalitsemine. Aga teistes valdkondades tuleb kaasata ikkagi valdkonna

eksperte," lausus Kallas.

Ka Reformierakond ei ole veel läbirääkimiste delegatsiooni paika pannud. "Selle määrab meil erakonna juhatus homme hommikusel koosolekul," ütles ERR-ile Reformierakonna pressiesindaja Kristofer Rennel.

Kolmapäeva hommikul toimub tema sõnul Reformierakonnaga esimene kohtumine, kus pannakse paika plaan koalitsiooniläbirääkimisteks.