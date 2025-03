Kallas: portfellide jaotus ei tähenda lihtsalt sotsidest jäänud kohtade jagamist

Kolmapäeva hommikul kogunesid Reformierakonna ja Eesti 200 juhatus koalitsiooniläbirääkimisi arutama. Läbirääkimised on jagatud kaheks.

Esimeses etapis kohtuvad Kristen Michal ja Erkki Keldo Reformierakonnast ning Kristina Kallas ja Margus Tsahkna Eesti 200-st. Väike koosseis on tempo huvides, ütles peaminister.

"Teeme alusleppe, mis kirjeldab suuresti ära koalitsiooni põhimõtted, mida me hakkame koos toimetama. Eks see ole mõtteline jätk, mis see on olnud – julgeolek ja majandus. Juurde tuleb parempoolne suund, meie lahendused on parempoolsed," rääkis Michal.

"Sealt edasi kaks kuud oleks ikkagi see periood, kus me peame nendes erinevates valdkondades reformiplaanide põhjalikumaid arutelusid ja mai lõpus on uus kokkulepe juba valdkondlike reformiplaanide osas," selgitas Kallas.

Teises läbirääkimiste etapis minnakse detailsemaks ning kaasatakse eksperdid ja huvigrupid. Michali sõnul peaks aluslepe valmima kahe nädala jooksul. See kirjeldab töösuundi ja ühtlasi jagatakse ministriportfellid.

"Mina sooviks kahe nädala pärast olla avalikkuse ees koalitsioonileppega või selle alusleppega ja vastutusvaldkondade jaotusega, uute ministrikandidaatidega," ütles Michal.

Nii Michali kui ka Kallase sõnul on vastutusvaldkondade jaotuses ehk ministriportfellides kõik veel lahtine.

"See ei tähenda seda, et võtame neli sotsiaaldemokraatidest jäänud portfelli ja jagame 2+2 ära ja läheme edasi. Me peame valitsusele otsa vaatama lähtuvalt sellest, mis reformides me tegelikult kokku lepime ja kes neid reforme valitsuses eest vedama hakkavad," rääkis Kallas.

"Ma arvan, et me peame vähendama valitsuses ministrite arvu. Kui me läheme oma avaliku sektori halduskoormust vähendama, siis riik peaks siin olema ka valitsuse mõttes eeskujuks," ütles Tsahkna.

Ühe võimalusena on räägitud näiteks sotsiaalkaitseministri ja terviseministri ametikoha ühendamisest, kuid otsustatud midagi ei ole.

Ka riigikogus tuleb koalitsiooni muutumisega teha ümberkorraldusi komisjonide juhtides. Paari nädala jooksul riigikogu töös suuri muutusi ei tule ja seda ka eelnõude asjus, ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak.

"Kui järgmised otsused on tehtud, siis tuleme nende otsustega ka riigikogusse. Siis saab need vormistada. Aga paar nädalat liigume edasi rahulikus tempos," rääkis Pillak.

Läbirääkimised algavad laupäeval ning siis on teemaks kaitsevõime suurendamine.