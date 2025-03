Süüria uus režiim ja kurdid kavatsevad jõud ühendada

USA toetatud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF), kus kurdide omakaitseväel on juhtroll ning mis oli ISIS-e vastase võitluse eesrinnas, kontrollib praegu Süüria naftarikast kirdeosa.

Esmaspäeval allkirjastasid aga SDF ja Süüria president Ahmed al-Sharaa lepingu, mis võib viia autonoomse piirkonna keskvõimu kontrolli alla.

Lepingu raames tagatakse vähemuste õigused ning SDF läheks Ahmed al-Sharaa juhtimise alla. USA, Suurbritannia ja teised riigid avaldasid varem mõlemale osapoolele survet, et nad jõuaksid kokkuleppele. Lepingus ei täpsustatud, kuidas ühinemine peaks toimuma. Väidetav vägede ühinemine peaks toimuma aasta lõpus, vahendas The Times.

Ahmed al-Shara juhitud islamirühmitus Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lõpetas mullu detsembris 13 aastat kestnud kodusõja ning aastakümneid kestnud Assadi perekonna valitsemise. Hiljuti aga puhkesid riigis uued kokkupõrked.

Ahmed al-Shara väed peavad nüüd lahinguid, et suruda maha riigi lääneosas hoogu koguv alaviitide ususekti mäss. Alaviit oli ka Süüria kukutatud diktaator Bashar al-Assad.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas, et surma on saanud ligi 1130 inimest.

Ka USA suhtub Süüria uue režiimi tegevusse skeptiliselt. Välisminister Marco Rubio kritiseeris alaviitide tapmist radikaalsete islamistlike terroristide poolt. USA peab HTS-i terrorirühmituseks ja on ka varem avaldanud muret islamiäärmuslaste kasvava mõju pärast Süürias

Samal ajal on Iisrael hoiatanud Sharaat, et viimane ei viiks oma vägesid Damaskusest lõuna poole. Iisrael lubas, et kaitseb seal elavat druuside vähemust.