Trumpi kaubandussõja plaanid on USA aktsiaturud viinud langusesse

USA presidendi Donald Trumpi lubadused kaubandussõda pidada on USA aktsiaturud langusesse viinud. Ebamäärasus on juba kaasa toonud investeeringute edasilükkamist ja kui tollid peaksid päriselt tulema, on oodata sügavamat kukkumist.

Esmaspäeval oli Ameerika aktsiaturgudel selle aasta kõige mustem päev. Langust juhtis Tesla, mille autod sel aastal enam eriti kaubaks ei lähe. Kuid siiski on languse taga peamiselt mured Ameerika Ühendriikide kaubandussõdade ja president Donald Trumpi ebamäärase majanduspoliitika pärast.

"Fookus on peamiselt kaubandustariifidel, ja kui algselt võib-olla arvati, et see on valimiseelne bluff, siis täna tundub, et seda siiski mõeldakse suhteliselt tõsiselt. Sellest ajendatuna ongi viimastel nädalatel investorite usk tugeva USA majanduskasvu osas natuke vankuma löönud," lausus Avaroni investeeringute juht Rain Leesi.

Ka teisipäeval jätkasid USA turud langust, kui Trump teatas lisatariifidest Kanada terasele ja alumiiniumile. Isegi kui Trump kaubandussõdadest mingisuguse tehinguga loobub, on tema ettearvamatus ja ootamatud sammud juba majanduskeskkonda kahjustanud.

"Ettevõtted selle jaoks, et investeerida, tahavad saada kindlust. Kaasa arvatud meie toodetesse ja teenustesse. Täna üks asi, mida USA turul ei ole, on kindlus selle üle, mis hakkab saama tulevikus. Seda me kõik kuuleme uudistest. Üks päev on üks uudis, järgmine (päev) teine uudis. Täna see tähendab seda, et väga paljud investeerimisotsused on kinni ja sellel on halvav mõju suurele osale majandusest ja seda näitab ka viimastel päevadel aktsiaturgudel toimunu," rääkis Nortali omanik Priit Alamäe.

"Väga paljud investeeringud, vähemalt esialgu, nii Ühendriikides kui ka kaubanduspartnerite juures lükatakse edasi. Edasi lükatud investeeringud toovad mõnda aega madalamat majandusaktiivsust, isegi siis, kui lõppkokkuvõttes tolle ei tule. Ebaselguse aeg, ebakindlus kahjustab kõiki. Tollide lõplik rakendamine või selge otsus, et neid ei rakendata, loob ühel või teisel moel mingisuguse uue reaalsuse, milles saab edasi toimetada – nii need, kes teevad investeeringuid Ühendriikides, kui ka need, kes teevad seda näiteks Euroopas," lausus Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel.

Siiski, kui Trump peaks päriselt kogu maailma vastu kaubandussõtta minema, on turge ootamas ees edasine langus.