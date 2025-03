Majandusteadlase hinnangul kiirendavad Trumpi tollid inflatsiooni

Chad Jakemani perekonnale kuuluv vahtrasiirupi vabrik on Kanadas Ontario provintsis töötanud juba 150 aastat. Seni müüdi vabriku siirupit rohkem kui 500 poes USA-s. Seoses tõusnud tollidega on see aeg nüüd läbi. Jakeman siiski usub, et tema arust ebaadekvaatne tollipoliitika kaua ei kesta.

"Olen optimistlik, uskudes, et see on lühiajaline ja Kanada tööstus jätkab tõusu," ütles ta.

USA autoremontijad on täiesti hädas. Suurem osa autoosadest tuleb Mehhikost, mingi osa ka Kanadast. Autoremonditööde hinnad ähvardavad tõusta üsna palju, aga hinnatõusu ei saa klientide kaela lükata, sest nende tarbimisvõime on niigi piiri peal.

"Ma tean, et umbes 40 protsenti kõigist autoosadest tuleb Mehhikost ja kümme protsenti Kanadast. Püüame leida teisi allikaid, et tarbijaid aidata, kui üks tee on tupikus, siis me leiame teise, et rahva raha säästa," rääkis Adolph Neugart, autoremonditöökoja omanik Texases.

Bulgaaria majandusteadlase Ruman Galabinovi hinnangul kiirendavad tollid tulevatel kuudel inflatsiooni. Hinnad tõusevad vähemalt 5 kuni 10 protsenti, eriti autoosad, ka masinad ja põllumajandusseadmed, toormed ning veel paljud-paljud kaubagrupid.

"Minu arust on see vale poliitika, majanduspoliitika. See poliitika ei too rohkem töökohti USA-sse. Ei too rohkem investeeringuid USA-sse, sest kui teised riigid ka sama kõrged tollid kehtestavad, siis jääb investeerimisprotsess ja uute investeeringute leidmine ajas piiratuks," lausus Galabinov.

Kui Trumpi valitsus kehtestab veel tolle, tõusevad hinnad ning vähenevad investeerimisvõimalused veelgi.