Trump lubas tuua hinnad alla ja kuulutab Mehhiko piiril välja eriolukorra

Seekord pidas Trump kõne optimistlikumas ja positiivsemas toonis kui 2017. aastal. Siiski loobus ta ka seekord oma eelkäijate kõrgelennulisest retoorikast ning tõi pigem otsekohesel viisil välja, mis on riigi peamised murekohad.

Trump teatas oma avasõnas, et paneb Ameerika alati esikohale. Trump lubas terve mõistuse revolutsiooni ning kuldajastut.

Trump lubas kuulutada USA ja Mehhiko vahelisel piirialal välja eriolukorra ning saata väed riigi lõunapiirile. Ta lubas kuulutada narkokartellid terroriorganisatsioonideks.

Trump lubas astuda jõulisi samme energiapoliitika muutmiseks ning rääkis, et tema administratsioon hakkab tegelema inflatsiooniga ning toob hinnad alla. Trump lubas taas, et tema juhtimisel suurendab USA oma naftatootmist.

Trump teatas, et lõpetab föderaalsel tasandil mitmekesisust edendavad programmid. Tema sõnul tuleb naasta meritokraatia ehk oskuste- ja saavutuspõhise juhtimise juurde.

Trump käis välja veel ambitsioonikad plaanid. Ta rääkis taas Panama kanalist ning leidis, et see peaks kuuluma Ameerikale. Lisaks leidis Trump, et USA peab saatma inimesed Marsile.

Trump lubas veel, et muutused tulevad kiiresti ning kritiseeris praegust valitsust. Trump lubas veel tagasi tuua sõnavabaduse, tagada kohtusüsteemi sõltumatuse ning kurtis taas, et jäi ise selle hammasrataste vahele.