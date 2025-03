RKAS-i erastamise idee tekitab vastakaid arvamusi

Peaminister Kristen Michal ütles "Esimeses stuudios", et kui riigiasutuste vähendamisel erastamisnimekirja vaadata, siis ehk ei ole riigile vaja RKAS-i. Koalitsioonipartner, Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et ettevõtte ärimudeli vaagimine ongi peatselt valitsuskabineti päevakorras.

"Nii mõneski kohas tunneme me ka meie, et tööturult saaks selle teenuse erasektorilt odavamalt, nii kinnisvarateenuse kui ka kinnisvarahalduse teenuse, mis tähendab seda, RKAS-i ärimudel tuleb üle vaadata. Et kas seda just erastama peab, ma arvan, et me jookseme siin ajas ette. Kui me peame näiteks koolide majandamiskulusid riigieelarve kärpeülesandes kärpima, samal ajal peab RKAS kasumit teenima, siis see ärimudel ei jookse kokku," rääkis Kallas.

Ligi 1,7 miljoni ruutmeetrise mahuga on RKAS Eesti suurim kinnisvaraettevõte. RKAS loodi paari aastakümne eest, et see ehitaks ja haldaks riigi kinnisvara senisest tõhusamalt. RKAS-i juhi Tarmo Leppoja sõnul ollakse siiani efektiivne.

"Riigi Kinnisvara ei ole riigi jaoks kallim lahendus kui telliksime turult. 2024. aasta jooksul meie kinnisvaraportfell on vähenenud kuskil 30 000 ruutmeetri võrra, see on aidanud riigil neli miljonit eurot kulusid kokku hoida. Töö selle nimel käib edasi, et riigil oleksid avalike teenuste osutamiseks vajalikud pinnad, kuluefektiivselt ja energiatõhusalt," lausus RKAS-i juhatuse esimees Tarmo Leppoja.

Samas riigiasutus Tervisekassa rentis eelmise aasta lõpus Tallinna kõige uuemasse büroohoonesse Arter rendipinna. Astlanda Ehituse asutaja Jaanus Otsa sõnul tuleks RKAS likvideerida, sest ettevõte on läinud oma põhitegevusest, mis on haldamine ja arendamine, palju kaugemale.

"Samal ajal tahaks Riigi Kinnisvara osutada riigi erinevate ettevõtetele ja institutsioonidele kõiki kinnisvara teenuseid ja samal ajal on suunatud kasumi teenimisele. Ehk meil tekib väga veider olukord – riik teenib riigi arvelt kasumit. Kui kliendil on vaja üürida mingit pinda, siis ta küsib kolme-nelja pakkuja käest ja saab parima pakkumise. Riigi Kinnisvara osutab teenust nii, et ei konkureeri kellegagi," ütles Otsa.

Leppoja ütles, et kui riik soovib RKAS-i mudelit muuta, peaks selle eelnema põhjalik analüüs.