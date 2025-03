Tartu mänguasjamuuseumis näeb ETV lastesaadete tegelasi

Eesti Televisiooni pikas ajaloos on oma koht nii "Mõmmi aabitsal", hunt Kriimsilmal, Kessul ja Tripil kui ka paljudel teistel telenukkudel.

Kui mina mäletan Buratinot tänu lasteraamatutele, siis tuleb välja, et Buratinol on olnud ka väga oluline koht Eesti televisiooni ajaloos.

"Kui kaks esimest ETV saatepäeva olid natuke katsetuslikud, siis kolmas saatepäev oli esimene ETV omasaade ja see oli just nimelt Ferdinand Veike ja Buratino esinemine, kus nad tervitasid ja olid selle televisiooni üle nii uhked," lausus näituse kuraator Marge Pärnits.

Tartu mänguasjamuuseumisse on kokku jõudnud 70 nukku, kellega koos on üles kasvanud põlvkondade jagu inimesi

"Minule meeldis kõige rohkem Postikana ja mul on selline tunne, et kui ma iseenda kui täiskasvanu peale mõtlen, siis minus on Postikana jooni – käreda ütlemisega ja selline julge ja tahab kõike korraldada ja suled püsti. Samas natuke nagu humoorikat ka," ütles Tartu mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro.

Nukke on näitusel erinevast ajast – on neid, nagu Buratino, kes mäletavad tele algusaegu, kuid ka nukke, kes alles mõne aasta eest teenitud puhkusele suundunud

"Kõige suurem üllatus oli, millises seisukorras nukud on. Näiteks väikesed Tipp ja Täpp on ülihästi säilinud. Tipp on küll kaotanud võib-olla mõne mummu oma kleidilt, aga muidu nad on tõesti sellised, et osav näitleja võtaks nad kätte ja võiks tänapäeval ka saate teha ja laulu lüüa," lausus Pärnits.

Me kõik oleme kunagi olnud lapsed ja enamasti oleme me lastena olnud õnnelikud. Ja sellepärast ongi hea, kui me praegustel rasketel aegadel saame tagasi minna oma lapsepõlve ja meenutada neid toredaid hetki teleekraani ees, kus vanaema tegi süüa ja sina mõnusalt puhkasid," ütles Vaaro.

Näitusel olevad nukud pärinevad Eesti Rahvusringhäälingu muuseumi kogudest. Tartus Teatri kodus saab telestaare imetleda alates 16. märtsist kuni aasta lõpuni.