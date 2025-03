Mitmedki tahaks Aivo Petersoniga koos kohalikele valimistele minna

Riigireetmises süüdistatav Aivo Peterson on küll vahi all, kuid sügisel toimuvate kohalike omavalitsuste valimistel soovivad temaga koos samas nimekirjas kandideerida nii senise koduerakonna Koos liikmed, aga ka Koos erakonnast lahkuma sunnitud Oleg Ivanov.

Erakonna Koos juhatuse liige Igor Hopp ütles ERR-ile, et erakond kavatseb oktoobris toimuvatele valimistele minna paljudes piirkondades, aga peamiselt keskendutakse Ida-Virumaale ja Tallinnale. Hoppi sõnul loodavad nad valimised võita Narvas ja Sillamäel. "Need on piirkonnad, kus võiks võita, sest meil on seal päris suur toetus," ütles erakonna juhatuse liige.

Hopp sõnas, et praegu on veel raske öelda, kas nende nimekirjas kandideerib ka erakonna senine suurim häältemagnet Aivo Peterson ja kas riigireetmises süüdistatav mees saab üldse valimistel osaleda.

"Aprillis on tema viimased kohtuistungid ja me ei tea, kas istungid jätkuvad või see on viimane, aga me vaatame ja siis ka otsustame, kas ta kandideerib sellel aastal või ei," ütles Hopp.

Venemaale pagenud ja Koos erakonnast lahkuma sunnitud Oleg Ivanovi sõnul kaalub Peterson kandideerimist hoopis samas nimekirjas koos tema ja eestlasest mõttekaaslastega.

"Aivo Peterson helistas mulle vanglast ja pakkus tõesti koos temaga ühiselt kohalikel valimistel osalemist," ütles Ivanov. "Mind huvitab Eesti poliitika ainult siis, kui me suudame Aivo Petersoniga üheskoos ja meie eestlaste meeskonnaga, meil on hästi palju etnilisi eestlasi meeskonnas, kui me suudame luua ühise riikliku platvormi, kus ausalt, intriigideta, mustamiseta, seljataguste juttudeta, ausalt ja avatult saavad töötada venelased ja eestlased koos selleks, et päästa meie riik maailmasõjast, siis ma olen huvitatud sellest asjast," rõhutas Ivanov.

Vanglas viibiv ja enne loo ilmumist ajakirjanikule helistanud Aivo Peterson ise ütles ERR-ile, et pole sügisestel valimistel kandideerimist veel otsustanud, aga naeris välja Ivanovi arvamuse, justkui nad võiksid luua Koos erakonnast eraldi valimisliidu ning lisas, et tema koostöö Oleg Ivanoviga on selja taga.

Petersoni ja Ivanovi seisukohad sobivad, aga Ivanov mitte

Valimisteks valmistuv Koos erakond parteist välja arvatud Oleg Ivanovi enda nimekirjas kandideerimas ei näe, sest juhatuse liikme Igor Hoppi sõnul ei ole ta meeskonnamängija ja parteis avaldati talle sisuliselt umbusaldust, millest rääkis kolmapäeval ka "Pealtnägija".

Kuigi ühises nimekirjas kandideerimine välistatakse, siis Igor Hoppi sõnul nõustuvad erakonna liikmed jätkuvalt Ivanovi seisukohtadega. Näiteks ütleb Hopp, et Ukraina sõda ei alustanud Venemaa, vaid USA ja Euroopa Liit ning Eestile Venemaalt mingit ohtu ei ole.

"Kui keegi tahab teada, kes selle konflikti alustas, kes teostas Ukrainas selle riigipöörde - NATO, USA ja Euroopa, nemad toetasid seda ja nemad seda tegid," ütles Hopp. "See, mis toimus Ukrainas, see ei ole nii, et Venemaa lihtsalt tahtis Ukrainasse minna ja läks, see on päris raske protsess ja see protsess on alustatud mitte kolm aastat tagasi, vaid palju varem. See algas siis, kui NATO hakkas laienema."

Kuigi Koos erakonna seisukohad lähevad vastuollu Eestis levinud seisukohtadega, siis Hoppi sõnul ei aja Koos Kremli asja ega tegele mõjutustegevuse või infosõjaga. "Ma võin ka öelda, ükskõik, mida ma tahan, et keegi on CIA agent siin, aga kuidas seda kinnitada. Me alustasime juba kaks aastat tagasi, juba sellel ajal öeldi, et me oleme Kremli provokaatorid ja see on lihtsalt meedia narratiiv," ültes Ivanov.