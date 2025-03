EKRE kavatseb muuta oma ametlikku nime

"Me täiendame oma nime. Nii nagu me kasutame väga laialt Eestis lühendit EKRE, siis me paneme selle lühendi ka ametliku nime sisse. Et on EKRE - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond," ütles erakonna esimees Martin Helme.

"Meie nimi on maailmavaateline nimi. Kõigepealt on ta Eesti, siis on ta konservatiivne, siis on ka rahva, et ühendame igast Eesti otsast ja igast ühiskondlikust segmendist inimesi. Aga keegi ei kasuta seda pikka ja keerulist nime. Võib-olla on siin ka võimalik endale veidi nõudlikumalt otsa vaadata. Ja kandidaadid üle terve Eesti valimistest valimistesse räägivad, et valijatele on vaja selgitada, et kui nad valimiskabiini lähevad, siis sellist asja nagu EKRE ei ole kandidaatide hulgas olemas, on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Nii et me teeme valijale meie leidmise lihtsamaks," selgitas Helme.

Helme sõnul on olnud inimesi, kes ütlevad, et nemad ei teagi, et EKRE tähendab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

EKRE kongress toimub 5. aprillil Tallinnas Estonia kontserdimajas.