Trump pärast Witkoffi kohtumist Putiniga: rahuks Ukrainas on hea võimalus

USA president Donald Trump ütles reedel, et pärast tema eriesindaja Steve Witkoffi neljapäeval peetud tulemuslikke arutelusid Venemaa režiimijuhi Vladimir Putiniga on väga hea võimalus, et Venemaa ja Ukraina vaheline sõda võib lõppeda.

"Meil olid eile väga head ja viljakad arutelud Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ning on väga suur võimalus, et see õudne, verine sõda võib lõpuks lõppeda," ütles Trump oma sotsiaalmeediakanalis Truth Social tehtud postituses, lisades, et ta palus Putinil säästa tema sõnul "täiesti ümberpiiratud" Ukraina sõjaväelaste elusid. Tõenäeoliselt viitas Trump Venemaa Kurski oblastis Vene vägede suure surve alla jäänud Ukraina üksustele.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles hiljem ajakirjanikele, et Trump neljapäeval Putiniga ei rääkinud, küll aga rääkis USA erisaadik Witkoff.

Witkoffi pidas neljapäeva õhtul Moskvas pika kohtumise Putiniga.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles reedel, enne Trumpi postitust ajakirjanikega rääkides, et Putin pidas Moskvas neljapäeva hilisõhtul kõnelusi Trumpi saadiku Steve Witkoffiga, et arutada USA rahuettepanekut, mille Kiiev on juba vastu võtnud. Ta ütles, et Venemaa ja USA lepivad kokku oma presidentide vahelise telefonikõne aja pärast seda, kui Witkoff on Trumpi teavitanud.

Peskov ütles, et Putin kasutas kohtumist Trumpile signaalide edastamiseks.

"Vene pool sai lisainfot ja tegelikult edastas ka Putin Witkoffi kaudu infot ja lisasignaale president Trumpile," ütles Peskov.

Kommenteerides Trumpi riikliku julgeoleku nõuniku Mike Waltzi neljapäeva hilisõhtul öeldut, et Washington on ettevaatlikult optimistlik, et relvarahus jõutakse peagi kokkuleppele, vastas Peskov, et nõustub hinnanguga.

"Kindlasti on põhjust ettevaatlikult optimistlikuks suhtumiseks. Te kuulsite eile president Putinilt väga olulist avaldust... Ta ütles, et toetab president Trumpi seisukohta kokkuleppe osas, kuid ta tõi välja mõned küsimused, millele tuleb ühiselt vastata," rääkis Peskov.

"Seega, jah, on veel palju teha, kuid sellegipoolest väljendas president solidaarsust hr Trumpi seisukohaga," lisas ta.

Peskov ütles, et Venemaa ja USA lepivad kokku oma presidentide vahelise telefonikõne aja pärast seda, kui Witkoff on Trumpi teavitanud, öeldes, et mõlemad pooled nõustuvad, et selline kõne on vajalik.

Putin on öelnud, et soovib, et Ukraina loobuks oma ambitsioonidest liituda NATO-ga, et Venemaa saaks oma võimu alla kõigi nelja Ukraina oblasti territooriumi, mille ta on endale kuuluvaks tunnistanud, ja et Ukraina armee suurus oleks piiratud. Putin on rõhutanud ka, et soovib lääneriikide sanktsioonide leevendamist ja Ukrainas presidendivalimiste korraldamist.

USA president on öelnud, et soovib, et Moskva ja Kiiev lepiksid kokku kiires relvarahus, et peatada võitlus konfliktis, mis tema hoiatuse kohaselt võib viia Kolmanda maailmasõjani ja on juba maksnud mõlemale poolele kümneid tuhandeid inimelusid.

Zelenski: relvarahu jõustumine sõltub USA vastusest Venemaa nõudmistele

USA ja Ukraina kokkulepitud 30-päevase vaherahu kehtima hakkamine sõltub USA jõulisest vastusest Venemaa katsetele protsessi tarbetute detailide aruteludesse juhtida, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski reedel.

"Usun, et USA vastus tuleb kindlasti. See on venelaste jaoks tüüpiline mäng. Enne täiemahulist sõda ütles Venemaa alati: "Me ei kavatse kedagi okupeerida. Me ei taha mingit sõda. Aga ukrainlased peavad järgima Minski protsessi." See "aga" on see, kus nad juhivad kõik detailidesse. Usun, et praegu toimub sama. Ja kui USA-lt tuleb tugev vastus, siis nad ei lase Venemaal seda mängu mängida. Aga kui järgnevad sammud, mida Venemaa ei karda, siis saavad nad protsessi venitada," rääkis Zelenski kohtumisel ajakirjanikega.

Ta rõhutas, et venelased teevad kõik endast oleneva, et igasugune läbirääkimisprotsess ebavajalikesse detailidesse takerduks.

"Venelased ütlevad näiteks: "Me toetame relvarahu, me oleme alati olnud poolt, aga..." Ja pärast seda "aga", nagu öeldakse, peitub saatan detailides. Hakatakse välja pakkuma detaile, et teid dialoogi tõmmata ja teatud protsesse venitada. Venitada relvarahu, mis selles kontekstis on sõja lõpetamise plaani üks esimesi punkte," selgitas president.

Tema sõnul võivad Ameerika Ühendriikide jõulised tegevused vastuseks Venemaa nõudmistele hõlmata sanktsioone.

"Kõigepealt sanktsioonid. Arvan, et arutame ka seda, kas Ukrainale saab tugeva toetuse. Seni on taastatud varem peatatud luureandmete jagamine ja sõjaline abi. Hetkel me ei räägi USA uuest olulisest toetusest. Usun, et see sõltub sellest, kuidas lõppeb 30-päevase relvarahu algatus," märkis Zelenski.