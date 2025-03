G7 ministrid toetasid Ukrainat ja hoiatasid Venemaad

Demokraatlike suurriikide ühenduse G7 riikide välisministrid leppisid reedel kokku ühises seisukohas, millega avaldasid toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja hoiatasid Venemaad, et see nõustuks relvarahuga nagu seda on teinud Kiiev, ähvardades vastasel juhul Moskvat täiendavate sanktsioonidega.