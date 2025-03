Narva õpilastele tegid e-etteütluse raskeks kirjavahemärgid ja tundmatud sõnad

Arvutiklahvide klõbina ja Kaja Kärneri hääle saatel kirjutas Narva eesti gümnaasiumis e-etteütlust paarkümmend lõpuklassi õpilast ja mõni õpetaja. Etteütlus on katsumuseks kõigile. Õpilastele tekitavad raskusi kirjavahemärgid ja tundmatud sõnad.

"Olid sõnad, mida ma kunagi ei kuulnud ja ma lihtsalt loogiliselt panin neid kokku. Võib-olla õigesti, võib-olla ei. Ma ei tea, kas need üldse olemas on või ei. Ma loodan, et jah," rääkis 12. klassi õpilane Lidia Andrejeva.

"Päris palju oli selliseid raskeid lauseid, liitlauseid ja kirjavahemärgid, ma arvan," ütles 12. klassis õppiv Deivid Simson.

"Ma arvan, et lihtsalt mõnikord ikkagi sa pead tunnetama keelt, et see ei ole alati grammatika ainult," tõdes ta.

Kuna enamikul Narva eesti gümnaasiumi lõpuklassis õppijatel pole eesti keel emakeel, soovitab õpetaja etteütlust alustades muu emakeele kategooria valida.

"Ma mõtlesin, et lihtsam on kirjutada muu emakeelena, sest võib-olla siis mingid plussid tulevad, võib-olla on lihtsam on," ütles Andrejeva.

"Nad võtsid ikkagi asja tõsiselt. Mingit naeru või et "oota, mis see on", ma ei näinud. Ühe sõna puhul, see oli trööstigu, ma kuulsin küll, et "što". Nad ei kuulnud täpselt, mida öeldi," rääkis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Liina Punamäe.

Narva eesti gümnaasiumi lõpuklassile on e-etteütluse kirjutamine kohustuslik, kuid õpilaste arvates on see ka võimalus oma keeleoskus proovile panna.