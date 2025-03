Rootsi ettevõte müüb Võrumaal aastakümneid tegutsenud saetööstuse

Rootsi majanduslehe Dagnes Industri teatel soovib AB Karl Hedin müüa talle kuuluva Toftani, sest tahetakse puidutööstusest väljuda.

Toftanis töötas 2023. aastal 117 inimest, mistõttu on ettevõte Võrumaal üks suuremaid tööandjaid, mille tulevik mõjutab eelkõige kohalikku valda.

"Kui omanikuvahetus toimub, on oluline, et see ettevõte uksi kinni ei pane, et kõik töökohad seal jätkuvalt säilivad. Ja, mine sa tea, ehk on uutel omanikel veel paremaid mõtteid ja elavdab rohkem siin, Võru vallas majandust," ütles Võru vallavanem Kalmer Puusepp.