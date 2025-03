Pühapäeval sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma

Ööl vastu pühapäeva pilvisus põhja poolt alates tiheneb ning Loode-Eestisse jõuab sajuala, mis liigub edasi sisemaa suunas. Sajab lund, lörtsi ja ka vihma, kohati ka tuiskab. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 13, iiliti 18, saartel öö hakul kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi.

Hommikul lume- ja lörtsisadu jätkub, kohati sajab ka vihma. Mandril puhub edelatuul 5 kuni 9, puhanguti 14, saartel ja rannikul lääne- ja loodetuul 7 kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Temperatuurinäit jääb vahemikku -1 kuni +2 kraadi. Ja teedel suureneb libeduseoht.

Ennelõuna on veel mitmel pool sajune, pärastlõunal eemaldub aga tihedam sadu kagusse ja on veel vaid kohatisi sajuhooge. Puhub loode- ja läänetuul 5 kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tugevneb saartel loode- ja põhjatuul puhudes 9 kuni 15, rannikul iiliti 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Esmaspäeva öö toob mitmele poole lumehooge ning kohatisi lörtsi- ja lumehoogusid jagub ka päeva. Öö on jahe, kuni -8 kraadi, päeval on -2 kuni +3 kraadi.

Teisipäevaks õhutemperatuur tõuseb, öösel on keskmiselt -3, päeval +6 kraadi. Ja vähest vihma sajab vaid üksikutes kohtades.

Kolampäeva peaks tulema ilus – olulise sajuta, öine keskmine tunduvalt soojem, päeval on kuni +8 kraadi.

Neljapäeval sajab vähest lörtsi ja vihma ja õhtutemperatuur on taas madalamal.