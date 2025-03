Opositsioon ootab moonahangete kiirendamist

Isamaa esimees Urmas Reinsalu nimetab kaitseminister Hanno Pevkuri (RE) esmaspäevast pressikonverentsi väga paljusõnaliseks, mis aga ometi kinnitas tema väidet, et tegelikke lepinguid on 1,6 miljardi eurosest mahust sõlmitud null euro eest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kaitseminister ei lükanud ümber või vähemalt ei seadnud kahtluse alla minu nendingut, et kohustustega on sisustatud sellest 1,6 miljardist eurost null eurot. Ja teiseks, mis ajal me selle moona siis õigupoolest kätte saame? Sellele küsimusele härra minister ei olnud võimeline vastama," ütles Reinsalu.

Ka nädal tagasi valitsusest välja tõrjutud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütleb, et talle tuli praegune olukord üllatusena.

"Kui mina olin valitsuse liige, siis meile kinnitati, et kõik on hästi, korras. Ma praegu olen natukene jahmunud küll sellest olukorrast, et me oleme protsessiga alles alguses ja mina saan aru, et ühegi euro eest ei ole seda moona ostetud," lausus Läänemets.

Nii Läänemets kui ka Reinsalu ütlevad, et Eesti peaks moona hankimisel tõstma tempot, sest kaitseväe juhataja hoiatusel on selleks aega umbes kolm aastat.

"Siin peaks kaitseväe juhataja nõuannet kuulma. See nõuanne on see, et kolme aasta jooksul me peame olulised asjad ära tegema. Kui selle aja sisse ei mahu liitlaste suured ja pikaajalised hanked ja need ei võimalda meil seda moona saada, siis me peame leidma mingid teised võimalused. Me võime mõlemat asja paralleelselt teha, teades, et midagi saabub ka natukene hiljem, aga täna see kolm aastat perspektiivi, ilmselgelt me selles ei liigu," sõnas Läänemets.

Reinsalu lisas, et kaitseväe juhataja sõjalised nõuanded tuleb venitusteta ellu viia. "Me vajame võimalikult kiiresti selle moona kohustuste võtmist ja seda, et see moon võimalikult kiiresti jõuaks Eestisse. See, mida kõneldakse, et on tellimused esitatud, saadetakse ka raamlepingute järgi palvekiri või nii-öelda order ostu kohta, see ei ole kohustuste võtmine," lausus Reinsalu.

Valitsuse liikmed saavad detailse ülevaate julgeolekuolukorrast teisipäeval.

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) sõnul kritiseerivad poliitikud, kes ise ei ole enam ametites. "Mina olen täna valitsuse liige, mina usun seda, mida räägib kaitseminister. Ma tahan oma silmaga näha ka kaitseväe juhataja seisukohti," ütles Tsahkna.

Sellegipoolest nõustub ka Tsahkna, et Eesti peaks tegutsema moona hankel nii kiiresti kui võimalik.

"Kindlasti poliitikud jalga kõlgutades kuskil riigikogus ei hakka tegelikult meile relvasüsteeme ostma, aga tõsi on see, et meil on kiire. Ukraina sõda tahetakse kokku pakkida. Me teame seda, et kui see õnnestub niimoodi, et Venemaa seda sõda ei kaota, siis Venemaal on väga palju sõjalist ressurssi liikuda uuesti meie piiride taha. Meil ei ole aega oodata hankeprotsesside järgi ja mingite läbirääkimiste järgi kuskil, et võib-olla kunagi saabub, meil on vaja koheselt, nii kiiresti kui võimalik neid võimekusi, mida me ise saame ka kasutada," rääkis Tsahkna.