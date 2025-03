Tallinna börsil makstavad dividendid jäävad suuresti mullusele tasemele

Kuigi tänavu makstava dividendi on kinnitanud vähesed, siis on suurem osa Tallinna börsil kauplevatest ettevõtetest andnud indikatsiooni, millise ettepaneku möödunud aasta kasumist dividendi maksmiseks nad üldkoosolekule teevad. Suurema osa ettevõtete puhul jääb see samasse suurusjärku möödunud aastaga või veidi alla selle.