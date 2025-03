Durejko Enefit Greenist: kui ärimudel ei tööta, tuleb see korda teha

Suuraktsionär Eesti Energia teatas neljapäeval, et kavatseb teha Enefit Greeni väikeaktsionäridele turuhinnast rohkem kui 40 protsenti kõrgema hinnaga vabatahtliku ülevõtmispakkumise, et tuua Enefit Green 100-protsendiliselt tagasi Eesti Energia omandisse.

Eesti Energia juht Andrus Durejko selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et nii kõrge tagasiostmise hind kujunes kolmel alusel.

"Turuhinnad sarnastel ülevõtupakkumistel, mis on sarnases olukorras tehtud. Analüüsimajade hinnangud aktsiahinnale tulevikus. Kindlasti ka investorite vaade, millise hinnaga investorid saaksid väljuda," loetles ta.

Durejko kinnitas, et eesmärk ei ole Eesti maksumaksja rahaga nii välismaiste kui ka koduste erainvestorite riski kinni maksta.

"Kindlasti mitte. Vaadates aktsiahinda, siis me ei saa teha järeldusi eilse päeva turuhinnast. Me vaatame kolmekuulist sulgemishindade keskmist ja see annab palju kõrgema hinna sellele. See on põhjus ehk me ei saa teha hinnangut eilse sulgemishinna põhjalt, mis oli väga madal," rääkis ta.

Durejko ei nimetanud Enefit Greeni vähemusosaluse börsile viimist veaks, kuid tõdes, et kõik hästi siiski ei olnud.

"Ma vastaksin nii, et kui kõik oleks korras, me ei oleks seda teinud. Aga selle tegevusega ja väikeinsvestorite kaasamisega on ehitatud üles Baltikumi suurim tuuleenergiaportfelliga ettevõte ja see on suur väärtus. Aga kui ärimudel ei tööta, siis peame selle korda tegema ja selle töö juurde oleme asunud," ütles Eesti Energia juht.

Durejko põhjendas aktsiate tagasiostmise vajadust sellega, et suurendada Eesti Energia investeerimis- ja konkurentsivõimet.

"Eesti Energia on Eestile kõige kasumlikum siis, kui meil on terviklik ja tugev ettevõte. Taastuvenergiat on vaja juurde investeerida ja meie esmane eesmärk on taastada Eesti Energia investeerimisvõimekus. Täna oleme võtnud väga palju laenu ja väga palju investeerinud, aga kasumlikkus on väljakutse ja seda peame parandama. Ühtse portfelliga, kus on juhitavad ja taastuvaenergiavõimsused, salvestused, oleme konkurentsivõimelisemad klientide portfellide suunas. See on see, mida teeme ja mida teevad meie suurimad konkurendid Ignitis ja Elektrum ka Lätis," selgitas Durejko.