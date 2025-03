Rahanduskomisjon sattus poliitilise võitluse keskmesse

Riigikogu rahanduskomisjon sattus sel nädalal poliitilise võitluse keskmesse, kui komisjoni aseesimees Andrei Korobeinik (KE) üritas saada komisjoni toetust ettepanekule automaksu eelnõu tühistada. See on märk sellest, mis riigikogus napi enamusega koalitsiooni komisjonide tööd võib ees oodata.

Keskerakonna pressiesindaja Andres Kalviku poolt saadetud pressiteates seisis, et riigikogu rahanduskomisjon aseesimees, Keskerakonda kuuluv Andrei Korobeinik tegi teisipäeva hommikul toimunud erakorralisel istungil parlamendi täiskogule konsensusliku ettepaneku tühistada automaks.

"Saadikute initsiatiiv lähtus õiguskantsleri analüüsist, mida ta käis eelmisel nädalal rahanduskomisjonis tutvustamas ja mille kohaselt on automaks põhiseadusega vastuolus. Kuna koalitsiooni kuuluvad saadikud ei ole võtnud teema käsitlemist piisavalt tõsiselt, siis otsustasime neile appi tulla ja protsessi kiirendada," märkis Korobeinik

Korobeinik selgitas, et vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seadusele piisab erakorralise komisjoni kokku kutsumiseks kolmandiku komisjoni liikme soovist. Antud soovi avaldasid Kalviku sõnul neli komisjoni liiget, mis moodustab 36 protsenti komisjoni liikmete arvust.

Komisjoni esimees Annely Akkermann viibis samal ajal lähetuses Belgias.

Akkermann: Korobeinikul pole volitusi komisjoni istungi kokku kutsumiseks

Reformierakonna pressiesindaja Kristofer Rennel juhtis tähelepanu pressiteate väidetavatest rahanduskomisjoni otsustest saatis välja Keskerakonna fraktsioon, mitte riigikogu rahanduskomisjon.

"Seda rahanduskomisjoni istungit ei toimunud, sest aseesimehele ei laiene esimehe volitus istungi kokku kutsumiseks," sõnas Rennel.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ütles, et Korobeinikule ei laiene rahanduskomisjoni esimehe volitused sh komisjoni istungi kokku kutsumiseks. "Pressiteade, mille Keskerakond selle kohtumise kohta koostas on eksitav," sõnas Akkermann.

"Juba inimlikult on ka veidi ebaviisakas saata kutse kolleegidele õhtul 21:08, et arutame homme hommikul kell 9:00, kui riigikogu töögraafikus on fraktsioonide tööaeg, 6 punkti, mille üle otsustamiseks peaks olema aega süveneda. Veelgi enam, tegemist on maksumuudatustega, millel pole eelarvelist katet. Nii ei saa rallit sõita, ei seaduse ega inimlikkuse mõõtes," lausus Akkermann.

Akkermann märkis, et seoses Brüsselis viibimisega ei ole ta teinud komisjoni aseesimehele ülesandeks teda asendada erakorraliste koosolekute kokkukutsumiseks, juhtatamiseks ega ka mitte muudeks toiminguteks.

Selleks, et koalitsioon ei oleks enam vähemuses, viidi neljapäeval rahanduskomisjoni liikmeks Eesti 200 liige Tanel Tein. Enne seda oli rahanduskomisjonis opositsiooni ülekaal.

Neljapäeval ei õnnestunud päevakorda kinnitada

Neljapäeval saatis Keskerakond välja uue pressiteate, kus seisis, et riigikogu rahanduskomisjoni kuuluvad Reformierakonna ja Eesti 200 saadikud soovisid neljapäeval uuesti arutada õiguskantsleri ettepanekut tunnistada automaks põhiseadusevastaseks. Komisjoni aseesimehe Andrei Korobeiniku sõnul toetati seda ettepanekut juba teisipäevasel erakorralisel istungil, kus kõik kuus kohal olnud saadikut hääletasid selle poolt, kuid viis komisjoni liiget Reformierakonnast ja Eesti 200-st istungile ei ilmunud.

Korobeinik ütles, et neljapäevahommikune komisjoni istung kujunes lühikeseks, kuna pooled komisjoni liikmed ei toetanud päevakorra kinnitamist. "Koalitsioon on soovinud komisjoni esimehe Annely Akkermanni eestvedamisel kahel korral tühistada teisipäevasel erakorralisel istungil vastu võetud otsused, kuid mõlemad katsed on ebaõnnestunud," sõnas Keskerakonna saadik Korobeinik.

Teisipäevasel erakorralisel istungil tegi rahanduskomisjon mitu olulist otsust - lisaks õiguskantsleri arvamuse toetamisele otsustasid saadikud esitada täiskogule ettepaneku automaks täielikult tühistada. Korobeiniku sõnul püüdis koalitsioon seda otsust tühistada esmalt kolmapäeval, kuid rahanduskomisjoni erakorraline istung jäi kvoorumi puudumise tõttu ära.

"Täna tehti uus katse korralise istungi raames, kuid kuus komisjoni liiget ei toetanud päevakorra kinnitamist. Oleme jätkuvalt samal seisukohal õiguskantsleriga, et automaks on põhiseadusega vastuolus. Peame õigeks ja õiglasemaks, et täiskogu saaks selle ettepaneku üle hääletada," rääkis Korobeinik.

Reedel ütles Korobeinik ERR-ile, et automaksuga seotud eelnõud jõuavad eeldatavalt kahe nädala pärast suurde saali.

Akkermann: see on kirbutsirkus

Annely Akkermann nimetas Korobeiniku käitumist erakorralist istungit kokku kutsudes vigurdamiseks. "Rahanduskomisjon lähetas mind nendeks päevadeks Brüsselisse maksusümpoosionile. Nad arvasid, et on hästi kavalad, et kell 21.09 selle taotluse esitasid, lootuses, et ma ei pane seda tähele. Sest sel ajal ma pidin maksusümpoosioni pidulikul õhtusöögil. Ja selles lootuses Korobeinik kutsus kokku järgmisel hommikul kell üheksa erakorralise koosoleku," lausus Akkermann.

"Ma märkasin õhtul hilja seda kutset ja järgmisel hommikul kaheksa paiku saatsin kutse kolmapäeva hommikuseks erakorraliseks koosolekuks, aga sinna nad juba ei tulnud," ütles Akkermann.

"See on selline kirbutsirkus, millel ei ole mitte mingisugust tähendust," lisas ta.

"See on neil selline populistlik manööver. Keskerakond tegi siis sellise uhke pressiteate, et Keskerakond tühistab oma kaheksa häälega enda arvates automaksu seaduse. Nad tahtsid seda saata täiskogu saali, aga ma saadame selle täiskogu saali niikuinii," rääkis Akkermann.

"Tegelikult taheti luua pretsedenti, et kui komisjoni esimees läheb välismaale, siis aseesimees kutsub ruttu istungi kokku ja teeb seal oma manöövreid ja poliitilist nalja. Sest lõpuks loeb ju ikkagi täiskogu hääletus," ütles Akkermann.

ERR küsis Korobeinikult, kas ta üritas ära kasutada Akkermanni välismaal viibimist ja tagaselja oma agenda nimel tegutseda.

"Meil oli komisjonis enamus. Need eelnõud olid sahtlis päris pikalt. Annely ise lubas, et esmaspäeval võtab need päevakorda, teades, et ta ise läheb ära, aga ta ei teinud seda. Mina enda arvamuse järgi tegutsesin täpselt vastavalt kodu- ja töökorrale, kus on kirjas, et kui esimeest ei ole, siis aseesimees täidab tema rolli.

Erakorralisel komisjoni istungil peab olema enamus komisjoni liikmetest kohal, mis ka oli. See, et opositsioon tahab ära kasutada seda, et meid on rohkem kui koalitsioonis, siis see käibki nii. Koalitsioon paraku tegi seda päris mitu korda. Ja tänu sellele me oleme seal, kus me oleme Eesti majandusega. Süüdistada, et midagi on tagaselja toimunud, olukorras, kus komisjoni enamus avaldas väga selgelt oma tahet, on pehmelt öeldes selline reformierakondlik retoorika," kommenteeris Korobeinik.

Akkermann ütles, et midagi hullu rahanduskomisjonis siiski ei juhtunud ja vajalikud eelnõud liiguvad 10. aprillil riigikogu suurde saali nagu ette nähtud.

"Sellest midagi katki ei ole. Põhimõtteline arusaamine koalitsioonis on olemas, et õiguskantsleri ettepanekut mootorsõidukimaksu seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks toetatakse ja vastavat eelnõud hakatakse rahandusministeeriumis," sõnas Akkermann.

Reformierakonna fraktsiooni liige Toomas Kivimägi ütles eelmisel nädalal, et kuivõrd juhatuse liikmed ei kuulu komisjonidesse, siis tänane matemaatika ütleb, et koalitsioonil on komisjonidesse panna 50 saadikut ja opositsioonil 48 saadikut. Selle järgi on tema sõnul koalitsioonil võimalus saavutada ülekaal üksnes kahes komisjonis.