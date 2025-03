Voog: ainus võimalus Eesti 200-l oma toetust tõsta on opositsioonis

Pärast Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) valitsusest väljaarvamist tõusis Reformierakonna toetus 14 protsendilt 18 protsendile, selgus Kantar Emori uuringust.

Voog tõdes, et valitsusremont mängis Reformierakonna toetuse tõusus olulist rolli. See näitas tema sõnul Reformierakonda uues valguses. Toetuse edasine suund sõltub Voogi sõnul laupäeval selguvatest uue valitsuse ministritest.

Urmet Kook osutas, et Reformierakond võttis Isamaalt juhuslikke toetajaid.

Voog täpsustas, et tegemist on valijaskonnaga, kellel pole selget maailmavaadet. "Nad otsustavad selle järgi, kes tundub antud hetkel tugevam erakond," ütles Voog.

Anvar Samost lisas, et Reformierakond võttis vahepeal Isamaale kaotatud valijad Isamaalt tagasi. "Võib-olla kõik ei ole päris juhuslikud, aga need, kes on Reformierakonnas pettunud. Reformierakond on teinud oma varasematele lubadustele vastupidist poliitikat. Nüüd on valijate kõhklus kaldunud taas Reformierakonna kasuks," lausus Samost.

Voog rõhutas ka, et kindlasti ei ole Reformierakonna toetaja selline, kes ei usalda valitsust. "Nende jaoks praegune situatsioon on enam-vähem ja nad tunnevad end majanduslikult kindlalt," sõnas Voog.

Voogi sõnul on Reformierakonna taha tagasi tulnud just vanemaealised valijad, nooremad aga toetavad vasakpoolsema vaatega erakondi, eriti Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda.

Kook küsis, kui palju võib Reformierakonna edasist toetust mõjutada see, millised isikud laupäeval ministritena selguvad.

Voog ütles, et Reformierakonnale on olnud oluline majandusliku kompententsuse kuvand. "Ainus võimalus seda parandada oleks tuua valitsusse keegi väljastpoolt," sõnas ta.

Samosti sõnul on Reformierakond selle teemaga juba tegelenud. "Poolest saadik on Reformierakonna esimees Kristen Michal koos riigisekretär Keit Kasemetsaga selle mure lahendanud. Nad presenteerisid majandusnõukoda, kus on mitmeid majandusinimesi. Nad on juba asunud oma äriseltskonna usaldusväärsust taastama," ütles Samost.

Samost lisas, et Reformierakond on teinud õigeid samme toetuse tõstmiseks ka rääkides regulatsioonide vähendamisest ja ametnike kärpimisest. See paneb keerulisse olukorda ka Isamaa, kellel on raske neid tegevusi kritiseerida.

Samas ei näe Samost, et Reformierakonna toetus suveks näiteks 25 protsendi peale tõuseb.

Rääkides Eesti 200 ülimadalast toetusest, ütles Samost, et kõige parem võimalus oma toetuse tõstmiseks olnuks neil jääda valitsusest välja.

"Praegu nad ju jätkavad Reformierakonna valitsuses väiksema partnerina. Nende toetuste vahe on ju kuuekordne," ütles Samost.

"Ma arvan, et Eesti 200 toetusest ei sõltu selle valitsuse valitsuse kogutoetuses mitte midagi," lisas ta.

Voog tõdes, et Eesti 200-l oleks madalalt tasemelt võimalik tõusta küll, aga opositsioonis olles. "Olla väiksem partner valitsuses, siis see ei ole võimalik," sõnas ta.

Samost ütles veel, et kuigi Eesti 200 juht Kristina Kallas ja Margus Tsahkna on öelnud, et kohalike valimiste tulemus pole Eesti 200 prioriteetse tähtsusega ning rõhk pannakse järgmistele riigikogu valimistele, siis tegelikult on see kindlasti väga oluline ja paneb erakonna tuleviku küsimärgi alla.

Kook tõi välja huvitava nüansi Keskerakonna toetuse kohta. Nimelt on Keskerakonna toetus tõusnud 10 protsendilt 16 protsendile ja seda eeskätt venekeelsete valijate toel, kelle hulk on tõusnud 66 protsendini.

Samosti sõnul tuleb Keskerakonna selle eest tänada sotsiaaldemokraate ja eelkõige senist siseministrit Lauri Läänemetsa, kes on teinud palju, et venekeelseid valijaid Keskerakonna taha tagasi ajada.

Koogi sõnul Keskerakonna jaoks riskantne see, et muust rahvusest valjad ei ole valimispäeval nii aktiivsed. "Eestlastest valijate seas on toetus kuus protsenti. Ma ei näe selle tõstmiseks head retsepti. Neil pole eestlastest tipp-poliitikuid, kes erakonna nimel kõneleks," ütles Kook.

Samost märkis, et Tallinnas hea tulemuse tegemiseks peab Keskerakond saama ka märkimisväärselt eestlastest valijaid.

Koogi sõnul Keskerakond kindlasti võidab Tallinnas valimised, aga mitte nii suurelt, mis võimaldaks neil ise linnavalitsuse teha.

"Tekib olukord, kus Keskerakond teeb kellegagi koos või tehakse koalitsioon taas Keskerakonna vastu, mis tähendaks et seal peaks olema kolm või isegi neli erakonda," rääkis Kook.

Samost avaldas imestust, et samuti Keskerakonda kuuluv Jaak Madison on Eesti kohaliku meedia pildist täitsa ära kadunud.

Saates osalejad võtsid veel teemaks erakonna Parempoolsed kaheksaprotsendilise toetuse.

Voogi sõnul annab praegune suur volatiilsus uuele tegijale võimalusi. "See on segane olukord, kus eelistused kiiresti muutuvad," rõhutas ta.

Samosti hinnangul teeb Parempoolsete tegevus ka Reformierakonna murelikuks.

"Kui keegi suudab end positsioneerida Reformierakonnast paremale, siis on see Parempoolsed," ütles Samost.

Kook tõi välja, et Parempoolsete kaubamärk on praegu tugevam isikutest, kes on erakonnas.