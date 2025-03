Riigikogu tahab teise heitkogustega kauplemise süsteemi tühistamist

Komisjoni esimehe Peeter Tali (Eesti 200) sõnul soovib Euroopa Liit vähendada fossiilsete kütuste tarbimist maanteetranspordis ja hoonetes, ent direktiivi ülevõtmine tähendaks tohutut halduskoormust ja ebamäärasust.

"Jõudsime komisjonis pärast pikka ja tulist poliitilist arutelu seisukohani, et süsteemi ülevõtmine on mõistlik tühistada või kui see ei ole mitte kuidagi võimalik, siis edasi lükata," lausus Tali.

"Esmalt tuleb Eestil leida Euroopas liitlasi. Kui tühistamiseks vajalikku toetust ei ole võimalik leida, siis on meil võimalik liituda Tšehhi ja Poola direktiivi edasilükkamise ettepanekuga, mis vajaks vastuvõtmiseks kvalifitseeritud häälteenamust," ütles Tali. "Kui süsteemi rakendamine lükatakse edasi, siis on arukas seda võidetud aega kasutada selleks, et hoolikalt läbi mõelda, kuidas süsteemi rakendada viisil, mis ei ole Eestile ja teistele liikmesriikidele nii koormav."

Kinnitatud seisukoht näeb ette, et kui direktiivi rakendamise edasilükkamises või tühistamises ei leita kokkulepet, peab kliimaministeerium alustama läbirääkimisi direktiivi alla kuuluvate sektorite heitkogustega kauplemise süsteemi alustamiseks mitte varem kui 2028. aastal, sõltumata energiahindadest, või direktiivi ulatuse kitsendamiseks, jättes välja maanteetranspordi, et vähendada mõju Eesti majandusele ja inimeste toimetulekule.

Euroopa Komisjon esitas 2021. aastal kliima- ja energiaalaste õigusaktide paketi "Eesmärk 55", millega seoses tehti ettepanek muuta Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise direktiivi ja laiendada heitkogustega kauplemise süsteemi hoonetele ja maanteetranspordile. Juba enne oli kehtima hakanud ETS-1, mis rakendub valdavalt energeetikas.

Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas reedel kinnitada valitsuse esitatud seisukohad muudetud kujul, arvestades osaliselt keskkonnakomisjoni pakutud muudatusi ja majanduskomisjoni arvamust.