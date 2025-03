Valitsus kliimaministeeriumit ümber ei nimeta

Reformierakonnast asuvad sotsiaalministrina tööle Karmen Joller ning taristuministrina Kuldar Leis. Michali sõnul ei ole neil küll ministrikogemust, kuid Joller on töötanud riigikogus ning Leisil on kogemus kohalikust poliitikast.

"Otsustavaks sai ikkagi võib-olla selline värske silmavaade. Iga meeskond vajab aeg-ajalt mõningast uuenemist ja selle valitsuse uuendamise mõte ei olnud ka asi iseeneses, vaid see sündis sellest, et sotsiaaldemokraadid ei tulnud kaasa nende muudatustega, mida meil majanduse jaoks oli vaja, maksude langetuse, kõige muuga," rääkis peaminister.

Jolleri asumisel sotsiaalministriks lahkub ametist senine Reformierakonna sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

"Kuna me liidame kaks ministeeriumi poolt, sotsiaali ja tervisepoole, ühe ministrikoha vähendame, siis võib-olla on mõistlik, et tuleb uus inimene uue vaatega, üks laps ei ole armsam teisest, vaadatakse võrdse pilguga mõlemale poole," ütles Michal.

Michal avaldas lootust, et Riisalo võtab parlamendis vedada sotsiaalkomisjoni.

Tervishoius ees ootavatest väljakutsetest märkis Michal, et rahaline olukord on valdkonnas keeruline, kuid tarvis on saavutada kõrgem kvaliteet. "Sisulised debatid meil seisavad ees, maiks tulevad need dokumendid, mis kirjeldavad, kuidas parempoolne valitsus toimetama hakkab. Aga eraraha kaasamine kindlasti on teema, jah."

Ministeeriumil silte vahetama ei hakka

Kliimaministri portfelli asemel saab Andres Sutist energeetika- ja keskkonnaminister. "Ma arvan, et see kirjeldab paremini tema enda nägemust ka sellest valdkonnast. Kui temaga vestlesime ja ta ütles, et tema hinnangul see oleks parem kirjeldus, ei ole nii mitmeti sisustatav," rääkis peaminister.

"Ministeeriumi silte me vahetama ei hakka, kuhugi tõstma ei hakka. Hoiame selle pealt aega kokku. Aga selles ministeeriumis on nüüd kaks ministrit: energeetika- ja keskkonnaminister ja taristuminister," lausus Michal.

Peaministri sõnul on energeetikaeesmärkide täitmisel saavutatud kliimaeesmärkidest rohkem, kui praeguseks saavutatud peaks olema ja energeetika on väga kliimaga seotud.

Keskkonnakaitsereeglite lihtsustamine on Michali sõnul kasulik mõlemale poolele. "Eks alguses sellist ärevust kindlasti on erinevate teemadega, aga ma arvan, et majanduslikku mõtlemist ja seda poolt tuleb kindlasti juurde Andres Sutiga ja ma arvan, et see on hea."

Michal ütles, et kuigi valitsus loobub plaanist kliimaseadus vastu võtta, siis selle nimel seni tehtud töö prügikasti ei lähe.

"Suurt osa sellest on endiselt väga vaja. Kui lähtuda isegi puhtalt majanduslikust huvist, millest me ainult ei lähtu, siis on teatud tükke ettevõtlusel hädasti vaja, et teha tulevikuinvesteeringuid ja mitte nendega hätta sattuda. Isegi kui see pannakse kirja ühte, kahte või kolme seadusesse, siis see töö on vajalik," lausus ta.