Trump ähvardas Venezuela nafta ostjaid karmide tollimaksudega

Trump leiab, et Venezuela režiim ei taha deporteeritavaid migrante vastu võtta ning tühistas oma eelkäija poolt välja antud tegevusloa, mis lubas Chevronil toota Venezuelas naftat.

Oma esmaspäevases teadaandes Trump Chevroni ei maininud. Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel tegi aga Chevron Valges Majas lobitööd, et naftahiid saaks Venezuelas äritegevust jätkata.

Valge Maja ja ka Chevron ei vastanud ajalehe kommentaaritaotlustele.

Chevron pumpab praegu Venezuelas üle 200 000 barreli naftat päevas, mis annab umbes kuus protsenti ettevõtte globaalsest naftatoodangust. Firma peab aga aprilli alguses oma tegevuse Venezuelas lõpetama.

Trump ise teatas, et tegemist on täiendavate tariifidega, mis on seotud migrantide deporteerimisega. Trump teatas, et meede jõustub 2. aprillil. Trump lubas juba varem, et siis hakkavad kehtima ka vastastikused tollimaksud. USA kehtestab siis samasugused tariifid impordile, mida teised riigid on määranud USA toodetele.