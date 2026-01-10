USA naftafirmade juhid jäid kahtlevaks Venezuelasse investeerimise suhtes

Trump ütles tööstusharu juhtidele, et ainuüksi tema administratsioon, mitte Venezuela valitsus, otsustab pärast seda, kui USA eriüksus Caracases president Nicolás Maduro vangistas ja New Yorki kohtu ette tõi, millistel ettevõtetel üldse lubatakse Venezuelas tegutseda.

"Meie hakkame otsustama, millised naftafirmad sinna lähevad... me sõlmime ettevõtetega kokkuleppe," ütles Trump Valges Majas, väites, et välisfirmadel polnud Maduro ajal mingeid sisulisi tagatisi.

"Aga nüüd on teil täielik turvalisus. See on täiesti teistsugune Venezuela," lisas ta.

Trump ütles, et naftafirmad hakkavad asju ajama "otse meiega", andes sellega märku, et USA valitsus üritab naftarikka, kuid rahanappuses vaevleva riigi selle enda ressursside kasutamise juhtimisest täielikult kõrvale jätta.

Hoolimata Trumpi kinnitustest oli ExxonMobili tegevjuht Darren Woods skeptiline, öeldes, et enne kui ettevõtted saavad Venezuelasse naasmist kaaluda, on seal vaja läbi viia suured reforme.

"Meie varad on seal kaks korda konfiskeeritud ja seega, nagu te võite ette kujutada, nõuaks kolmandat korda sisenemine päris olulisi muudatusi," ütles ta.

"Kui vaadata Venezuelas praegu kehtivaid õiguslikke ja ärilisi süsteeme ning raamistikke, on riik täna investeerimiskõlbmatu," lisas ta.

Kohtumine Valges Majas toimus vähem kui nädal pärast seda, kui USA eriväelased Maduro ja ta abikaasa kinni võtsid, ning Trump ei ole teinud pärast seda saladust, et Venezuela nafta üle kontrolli saavutamine oli tema tegevuse üks keskne motivaator.

Kohtumist avades ütles ta, et kõnelused keskenduvad sellele, kuidas USA ettevõtted saaksid kiiresti üles ehitada riigi lagunenud naftatööstuse ja suurendada toodangut miljonite barrelite võrra päevas.

Kohtumisel osalesid asepresident JD Vance, välisminister Marco Rubio ja energiaminister Chris Wright ning teiste seas ka Chevroni, ExxonMobili, ConocoPhillipsi, Halliburtoni, Valero, Marathoni, Shelli, Trafigura, Vitol Americase ja Repsoli juhid.

Kuigi mõned neist juhtidest tundusid investeerimisele avatumad kui ExxonMobil, ütlesid analüütikud AFP-le, et Trumpi püüdlus Venezuela naftatööstus taaselustada toetub ebakindlale majanduslikule ja strateegilisele alusele.

Eksperdid hoiatasid, et paberil olevad tohutud varud ei tähenda kiiret ega kasumlikku tootmist, viidates vananenud taristule, poliitilisele ebastabiilsusele, sealse toornafta, mille ammutamine on kulukas, ebasobivatele omadustele ja investorite ebakindlusele maailmas, mis on eemaldumas fossiilkütustest.

"Palju räägitakse varude suurusest – 300 miljardit barrelit tõestatud varusid –, kuid sageli jääb arutelust välja see, kui realistlik on nende majanduslikult tasuv ammutamine," ütles Carbon Trackeri energiaanalüütik Rich Collett-White.

Trump kirjutas hiljuti ühismeediaplatvormil Truth Social: "SUURED NAFTAFIRMAD investeerivad vähemalt 100 miljardit dollarit" ning energiaminister Wright on öelnud, et Washington jätab Venezuela naftatööstuse oma kontrolli alla määramata ajaks.

Venezuela ajutine president Delcy Rodriguez on öelnud, et tema valitsus on endiselt võimul, samas kui riiklik naftafirma teatas vaid, et peab Washingtoniga läbirääkimisi.

Chevron on praegu ainus USA ettevõte, millel on litsents Venezuelas tegutsemiseks.

ExxonMobil ja ConocoPhillips lahkusid 2007. aastal pärast keeldumist tollase presidendi Hugo Cháveze nõudmistest loovutada enamusosalus riigile.

Oma sotsiaalmeedia postituses ütles Trump, et tühistas teise rünnakulaine Venezuela vastu, kuna see nõustus koostööd tegema. Venezuela teatas reedel poliitvangide vabastamisest.

Alates 2019. aastast Washingtoni sanktsioonide all olevas Venezuelas asub umbes viiendik maailma naftavarudest ning kunagi oli see USA jaoks oluline toornafta tarnija.

Kuid naftakartelli OPEC andmetel andis riik 2024. aastal vaid umbes ühe protsendi kogu maailma toornafta toodangust, kuna tootmist on aastaid takistanud alainvesteerimine, sanktsioonid ja embargod.

Trump näeb riigi tohutuid naftavarusid ootamatu võimalusena langetada veelgi USA siseturu kütusehindu.

Reedene kohtumine aga näitas, kui raske on tal veenda USA suuri naftakompaniisid investeerima Venezuelasse, kuna Maduro-järgse ajastu valitsemise osas valitseb ebakindlus.