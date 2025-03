Äsja uksed avanud kultuurikeskus Kosmos küsib riigilt 200 000 eurot toetust

Kosmose kultuurikeskus avas uksed 8. märtsil ning esietendusele järgnenud meediakajastusest ilmnes, et tegu oli kurioosse üritusega, kus publikut oli hõredalt. Lisaks puudus keskusel pikalt ka koduleht ja seal toimuvate kultuurisündmuste kohta ei olnud võimalik kuskilt infot leida ega pileteid osta.

Selle nädala esmaspäeval laekus kultuuriministeeriumile kiri Kosmose kultuurikeskuse juhatajalt Rene Reinumäelt, kus viimane tõi välja, et rajatud keskus on Eesti kultuurimaastikul ainulaadne koht, kuid vajab tuge, et oma potentsiaali täies mahus avada.

Reinumägi palus, et kultuuriminister kaaluks võimalust Kosmose tegevust ühekordselt 200 000 euroga toetada.

"See rahaline süst aitaks meil käivitada Kosmose täiel võimsusel, parandada tehnilisi lahendusi, arendada programmi ning pakkuda kunstnikele paremaid võimalusi oma töö esitlemiseks. Teie toetus ei ole pelgalt investeering ühte kultuurikeskusesse – see on panus Eesti kultuuri elujõulisusse ja kunstnike jätkusuutlikusse," tõi Reinumägi välja.

Tema hinnangul looks Kosmose täielik toimimine tugipunkti Eesti loomeinimestele, pakkudes neile professionaalseid töötingimusi ja inspireerivat

keskkonda.

"Kultuur ei saa eksisteerida ilma tugeva infrastruktuurita ning Kosmos on valmis

olema see vundament, mis toetab ja arendab meie kunstimaastikku," lisas keskuse juhataja.

Viimati tegutses Kosmose hoones Cinamoni kino, kes lõpetas seal oma tegevuse 2022. aasta märtsis. Eesti Päevaleht kirjutas sel nädalal, et vastavatud kultuurikeskuses on senini eemaldamata Cinamoni logod ning kinoettevõte nõuab hoone üürnikult nende mahavõtmist, sest Cinamonile ei kuulu mitte ainult enda firma branding, vaid ka hoone fassaadil oleva "Kosmose" kirjapilt.

Cinamon Groupi tegevjuht Andac Bagioglu selgitas ERR-ile, et nende nõue on seotud neile registreeritud kaubamärkide Cinamon, On ja Kosmos kasutamisega kultuuritegevuses ning puudutab ka kirja "Kosmos" kasutamist kursiivis. Samas rõhutas tegevjuht, et nad ei nõua valguskirja "Kosmos" eemaldamist kinohoone fassaadilt, mis on osa Tallinna ajaloost ja hoone välisilmest.

Ka Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Carolin Pihlap ütles, et selle kirja eemaldamine ei ole mõeldav.

"Hoone on mälestis ja selle projekti arhitekt Ilmar Laasi andis sellega kaasa lahendused ka reklaamide, vitriinkastide ja suuremõõtmeliste plakatite paigaldamiseks. Fassaadi ülaosas olev valguskiri "Kosmos" kujuneski hoone signatuuriks, on originaalne hoone osa, väärtuslik arhitektuurne detail ja kindlasti ei ole lubatud seda eemaldada," rõhutas Pihlap.

Ta lisas, et loodetavasti Cinamon seda ka ei nõua, kuid kui selline õiguslik situatsioon peaks tekkima, siis saab selle lahendamine olema paras pähkel.

Bagioglu sõnul ei ole Cinamonil eesmärki ühtki kultuuri- või kunstitegevust hävitada, vaid vastupidi, nad isegi toetasid kinohoone uue üürniku ettevalmistusi keskuse avamisel, kuna olid paremini kursis hoone ja seal oleva varustusega.

"Mina kui kontserni tegevjuht ja grupi ning seega ka kaubamärkide omanik teatasin üürnikele selgelt, et nad ei tohi oma tegevuses meie kaubamärke kasutada. Kahjuks näitavad nende avaüritustel tehtud fotod, et meie soovi pole järgitud ja seetõttu saatsime teate, et kõigi Cinamonile kuuluvate kaubamärkide kasutamine lõpetataks," rääkis Bagioglu.

Ta lisas, et maja omanik ei ole oma äritegevuses kinoketi kaubamärke kunagi kasutanud ja praegune pretensioon puudutab hoone üürnikke, kes ei ole hoiatusi kuulda võtnud.

Cinamoni kaubamärkide õigustega tegelev partner saatis Bagioglu sõnul teate Kosmose kultuurikeskusele 17. märtsil ning keskusele anti aega vastata kuni märtsikuu lõpuni.

Kosmose kultuurikeskuse pidajaks on osaühing Tähesüsteem, mille omanikud on Rene Reinumägi, Risto Rätsep ja OÜ Merillion.

Kosmose kinnistu aadressil Pärnu mnt 45 kuulus kuni 2012. aastani Tallinna linnale, kuid pärast seda, kui linn kinnistu maha müüs, on see korduvalt omanikke vahetanud. Praegu kuulub kinnistu Kosmos Invest Kapital OÜ-le, mille omanikuks on Tim Sas, Natalia Nowak ja Zbigniew Nowak.