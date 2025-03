USA ja Vene kõnelused langetasid Euroopas gaasi hinda

Hollandi gaasibörsil TTF oli teisipäeva lõunal maagaasi hind languses, ulatudes 42,41 euroni megavatt-tunni kohta.

Ilmaprognooside kohaselt on Loode-Euroopas lähiajal oodata keskmisest külmemat ilma. Finantsfirma DNB Markets analüütikud eeldavad, et nõudlus gaasi järele märkimisväärselt ei suurene, kuna tervikuna kujuneb õhutemperatuur normilähedaseks, vahendas The Wall Street Journal.

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris otsustas Kreml vähendada gaasi tarnimist Euroopasse, mistõttu gaasi hind kerkis lakke. Seejärel hakkas hind taas langema, kuna Euroopa riigid vähendasid gaasi tarbimist. Euroopa hakkas ka ostma üha rohkem veeldatud maagaasi (LNG).

Gaasi hind on samas praegu kõrgem kui 2021. aasta alguses, mil hind oli TTF-il 17 euro juures.