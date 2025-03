Macroni sõnul on liiga vara kaaluda Venemaa sanktsioonide tühistamist

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles kolmapäeval, et on liiga vara isegi kaaluda Vene-vastaste sanktsioonide tühistamist ja Moskva peab leppima 30-päevase relvarahuga ilma eeltingimusteta.

"Nüüd on otsustav etapp, et lõpetada agressioonisõda, mida Venemaa peab Ukraina vastu," sõnas Macron, kes tunnustas Kiievit selle eest, et see on võtnud rahuga riski.

"Me ei kavatse sanktsioone tühistada, sest isegi seda kaaluda on liiga vara. Lõppkokkuvõttes sõltuvad sanktsioonid ainult Venemaa agressioonivalikust ja seetõttu sõltub nende tühistamine ainult Venemaa valikust järgida rahvusvahelist õigust," ütles Macron ühisel pressikonverentsil Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Zelenski ütles omakorda, et on liiga vara arutada tulevaste Euroopa vägede konkreetseid rolle Ukrainas.

Prantsusmaa presidendi Macroniga kõneledes ütles Zelenski, et küsimus puudutab praegu pigem seda, kes on valmis sellistel missioonidel osalema.

Euroopa Liit teatas enne seda, et ei tühista ega muuda Moskvale kehtestatud sanktsioone enne Vene väe tingimusteta taandumist Ukrainast.

"Kõigi Venemaa üksuste tingimusteta taandumine kogu Ukraina territooriumilt on üks peamistest eeltingimustest sanktsioonide muutmisele või tühistamisele," ütles Euroopa Komisjoni kõneisik.

Ühendriikide välisminister Marco Rubio teatas samal ajal, et USA vaatab läbi Venemaa taotlused relvarahu saavutamiseks, kuid hoiatas, et rahulepingu sõlmimine võib aega võtta.

"See ei saa olema lihtne. See võtab veidi aega, kuid vähemalt oleme sellel teel ja me räägime neist asjadest," ütles Rubio.