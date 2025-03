USA asepresident Vance külastab reedel Gröönimaad

USA asepresident JD Vance saabub reedel Gröönimaale ühepäevasele visiidile, mis on põhjustanud pingeid saarel ning seda haldavas Taanis, kuna president Donald Trump on korduvalt esitanud soovi võtta Taani poolautonoomne territoorium Ameerika Ühendriikide kontrolli alla.

Kui algselt teatas Washington, et Gröönimaale sõidab asepresidendi abikaasa Usha Vance'i juhitud delegatsioon ja mitmepäevase külaskäigu raames tutvub USA teine leedi saare kultuuriga ning administratsiooni liikmetest delegatsioon saab USA sõjaväebaasis briifingu, siis hiljem programmi muudeti ning oma plaanist visiidiga liituda teatas ka asepresident JD Vance.

Selle põhjuseks peetakse Gröönimaal paisunud pahameelt ja Taani valitsuse kriitikat külaskäigu suhtes.

Valge Maja kõrge ametnik ütles CNN-ile, et asepresident otsustas abikaasaga ühineda pärast seda, kui ta nägi, kuidas pahameel tema naise reisi üle kasvas.

"See oli kombinatsioon Taani juhtide muretsemisest ja Vance'i soovist korraks ära käia," ütles ametnik, kes lisas, et asepresident ütles, et kui Taani ja Gröönimaa juhid lähevad tema naise külaskäigu pärast närvi, siis võiksid nad pigem tema ja tema saatjaskonna visiidi pärast närvi minna.

"Otsustasin, et ma ei taha, et tal üksi nii lõbus oleks, ja seetõttu liitun temaga," ütles Vance selle nädala alguses oma osalemisest teatanud videos.

Vance'i 12. tunnil tehtud otsus tõstab USA visiidi staatust, asepresidendist saab kõrgeim Gröönimaad külastanud USA esindaja ning ta visiit on ka kõige põhjapoolsem koht, kui ükski Ameerika juht varem kunagi on ametlikul visiidil käinud, ütles Valge Maja ametnik.

Taani telejaam TV2 teatas, et Vance'i delegatsioon maandub USA sõjaväebaasis Pituffikis pärastlõunal. 1951. aasta lepingu tingimuste kohaselt on USA esindajatel õigus külastada baasi igal ajal, kui nad seda soovivad, aga nad peavad sellest Gröönimaad ja Kopenhaagenit ette teavitama.

Gröönimaa asub lühimal marsruudil Euroopast Põhja-Ameerikasse ja seetõttu on see USA ballistiliste rakettide hoiatussüsteemi jaoks ülioluline. President Trump on aga Gröönimaa omandamisest rääkinud peamiselt seal asuvate oluliste maavarade pärast.

TV2: Ushale öeldi ära

Esialgse plaani kohaselt pidi Usha Vance koos USA riikliku julgeoleku nõuniku Mike Waltziga külastama muuhulgas ka populaarset kelgukoerte võistlust saarel ning suhtlema kohalike elanikega, aga see jäeti katki, kuna ükski gröönimaalane ei soovinud temaga kohtuda, teatas Taani telekanal TV2.

USA valitsuse esindajad käisid viimastel päevadel Gröönimaa pealinnas Nuukis inimeste uste taga, et leppida kokku USA teise leedi Usha Vance'i võimalik külaskäik nende juurde, rääkis TV 2 korrespondent Nuukis Jesper Steinmetz.

"Ameerika esindajad on viimastel päevadel käinud ukselt-uksele, koputades ühele uksele teise järel, et küsida, kas nad ei tahaks, et neile külla tuleks asepresidendi abikaasa. Igal pool oli vastus sama: "Ei, aitäh"," rääkis Steinmetz.

Ja sellepärast ka plaane muudeti, lisas ta.

Kui algselt pidi Usha Vance pidi veetma Gröönimaal mitu päeva kultuurivisiidil, siis hiljem tehti reisi programmis muudatusi ja Valge Maja teatas teisipäeval, et Vance'id külastavad USA looderannikul asuvat Pituffiki kosmosebaasi Gröönimaa looderannikul, mis asub 1000 miili kaugusel pealinnast Nuukist.