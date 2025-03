Taani peaministri sõnul avaldab USA Gröönimaale lubamatut survet

"Pean ütlema, et Gröönimaale ja Taanile antud olukorras avaldatav surve on vastuvõetamatu. Ja see on surve, millele me vastu hakkame," ütles Frederiksen telekanalile TV2.

Neljapäevast laupäevani kestvat USA visiiti juhib asepresidendi JD Vance'i abikaasa Usha Vance ning delegatsiooni kuuluvad ka Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Mike Waltz ja energiaminister Chris Wright.

Delegatsiooni ei olnud kutsunud ei Gröönimaa ega Taani valitsus.

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Brian Hughes ütles, et delegatsiooni eesmärk on õppida tundma Gröönimaad, selle kultuuri, ajalugu ja inimesi.

Frederiksen tõrjus idee toimuvast kui eravisiidist: "Te ei saa teha eravisiiti teise ametlike esindajatega."

USA president Donald Trump suurendas esmaspäeval oma survet Gröönimaa ülevõtmiseks USA poolt, öeldes: "Ma arvan, et Gröönimaast saab midagi, mis võib olla ka meie tulevik," ütles Trump pärast kohtumist oma kabineti ametnikega ajakirjanikele, öeldes, et see on USA riikliku julgeoleku jaoks oluline.

Gröönimaa ametist lahkuv peaminister Mute Egede nimetas USA delegatsiooni plaane külastada Ameerika sõjaväebaasi ja osaleda kelgukoerte võistlusel "provokatsiooniks" ning ütles, et tema ajutine valitsus nendega ei kohtu.

Trump ütles, et tema administratsioon teeb koostööd "inimestega Gröönimaal", kes tahavad, et midagi juhtuks, kuid ei täpsustanud oma öeldut. "Nemad pöörduvad meie poole, mitte meie nende poole," ütles ta.

Trump on muutnud Gröönimaa annekteerimise oluliseks kõneaineks alates sellest, kui tema vanim poeg Donald Trump juunior tegi jaanuaris eravisiidi maavaraderikkale saarele, mis asub strateegiliselt olulises piirkonnas.

"Selline sekkumine on meie demokraatlike põhimõtete rikkumine ja näitab meie enesemääramisõiguse austuse puudumist," ütles Egede esmaspäeval kohalikule ringhäälingule KNR ja lisas, et Gröönimaa liitlased peaksid olema oma avaldustes jõulisemad.

"Me ei ole veel näinud, et ükski meie liitlane oleks selget avaldust teinud. Ja me vajame oma sõpru teiste rahvaste seas. Seetõttu peavad nad selgemalt välja tulema – muud teed ei ole. Ebamäärased deklaratsioonid peavad lõppema," rääkis Egede.

Gröönimaa valitsus on ülemienkufaasis pärast 11. märtsil toimunud parlamendivalimisi, mille võitis senine opositsioonipartei Demokraadid – ärimeelne partei, mis pooldab iseseisvumisel aeglast lähenemist.

Demokraatide juht Jens-Frederik Nielsen kutsus üles poliitilisele ühtsusele ja kritiseeris USA visiidi ajastust järgmisel nädalal toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste ja koalitsioonikõneluste ajal.

"Meid ei tohi sundida jõumängu, mille osaliseks me ise pole otsustanud saada," ütles Nielsen esmaspäeval.

Samamoodi ütles Taani välisminister Lars Lokke Rasmussen esmaspäeval, et USA kavandatav visiit on probleemne ja näitab austuse puudumist.

"Need ei ole juhuslikud turistid. Ja te tunnete, et see on signaal. See on püüe meelitada Gröönimaad Ameerika Ühendriikide poole," ütles Lokke Rasmussen avalik-õiguslikule ringhäälingule DR. "Selleks pole isu ei Gröönimaal ega Taani kuningriigil ja seetõttu pole see õige ajastus," lisas välisminister.

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Brian Hughes ütles, et visiidi eesmärk on "toetuda partnerlustele, mis austavad Gröönimaa enesemääramist ja edendavad majanduskoostööd".

Kaks USA sõjaväe transpordilennukit Hercules saabusid Gröönimaa pealinna Nuuki pühapäeva hilisõhtul tuues kohale turvatöötajad ja kuulikindlad sõidukid, teatas Gröönimaa veebiuudiste väljaanne Sermitsiaq.

Pühapäeval saabus Nuuki ka umbes 60 politseinikku Taanist, teatas riiklik ringhääling KNR.

Waltz ja Wright külastavad Pituffiki kosmosejaama, mis paikneb USA sõjaväebaasis Gröönimaal. Valge Maja teatas, et nad saavad seal infotunni USA sõjaväelastelt. Seejärel ühinevad nad Vance'iga, et külastada ajaloolisi paiku ja osaleda rahvuslikul kelgukoerte võistlusel.

Vance ütles USA Gröönimaa konsulaadi postitatud videos, et tema visiidi eesmärk on tähistada meie rahvaste vastastikuse austuse ja koostöö pikka ajalugu.

Trump, kes 2019. aastal esimest korda Gröönimaa ostmise idee välja käis, on pärast jaanuaris Valgesse Majja naasmist korranud oma üleskutseid saare ülevõtmiseks ning ei ole välistanud ka jõu kasutamist selle eesmärgi saavutamiseks.

Gröönimaa on rikas toorainete, sealhulgas uute tehnoloogiate edendamiseks oluliste mineraalide, ka haruldaste muldmetallide poolest.

Nii Gröönimaa kui ka Taani valitsus on väljendanud vastuseisu igasugusele USA ülevõtmisele.