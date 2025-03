RMK oksjonil osalemisest loobunud Fibenol hoiab fookust Läti tehasel

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) puidupakkumisel osalemisest loobunud Fibenol põhjendas seda rahulolematusega oksjoni hinnastamisloogika ja lepingutingimustega ning märkis, et oma arenguplaanides on ettevõte seadnud esiplaanile Läti tehase arendamise.

Neljapäeval tegi RMK teatavaks, et puidukeemiatehasele suunatud müügipakkumisel osalevad VKG Fiber, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS ning Biojet, kuid sellest jäävad kõrvale Fibenol ja Power2X, kes tähtajaks avaldust ei esitanud.

Fibenoli turundus- ja kommunikatsioonijuht Liisa Rohila ütles ERR-ile, et nad küll tunnustavad RMK algatust otsida lahendusi paberipuu sortimendi väärindamiseks Eestis, kuid sellel oksjonil osalemist mõistlikuks ei pidanud. Rohila viitas juba jaanuaris öeldule, et Fibenol ei olnud rahul RMK oksjoni hinnastamismudeliga.

Lisaks sellele tõi ettevõtte esindaja välja, et lepingust lähtuvalt pidanuks nad ette nägema, millal planeeritav tehas kuni selle käivitamiseni kõik vajalikud load saab.

"Eestis on see aeganõudev ja paljude ebakindlustega protsess. Antud tingimustel ei pidanud me pikaajalise ja fikseeritud kohustusega lepingu sõlmimist mõistlikuks," lausus Rohila.

Samas on Fibenolil tema kinnitusel jätkuvalt huvi RMK-ga ka tulevikus koostööd teha ja nad loodavad, et selleks ka võimalus tekib.

Otsus oksjonil mitte osaleda mõjutab ka Fibenoli võimalikke projekte Eestis, kuid Rohila märkis, et oma arenguplaanides on ettevõte seadnud esiplaanile Läti tehase arendamise ja seega on Eesti tooraine varumisega kindlasti natuke rohkem aega.

"Meie asukohavaliku eeliseks on, et see võimaldab meil kasutada suures mahus ka vineeritööstuse tööstusjäätmeid ja ka grupiettevõtete metsamajandamise käigus tekkivat ressurssi," lisas Rohila. "Oksjonil mitteosalemine ei välista plaani tulevikus rajada teine Fibenoli tööstuslik tehas Eestisse, kuid hetkel hoiame fookuse Lätis, liikudes edasi Valmiera tehase planeerimisega."

Samuti oksjonil osalemiseks avalduse esitamata jätnud Power2X Estonia projektidirektor Peter Daemen ütles selgituseks, et nad ei ole arutelu ja läbirääkimistega oksjoni täpsemate tingimuste üle veel lõpule jõudnud.

"Oleme kindlad, et jätkuvad vestlused RMK-ga viivad lahenduseni ja protsess õnnestub," ütles Daemen, kelle kinnitusel pole muutunud ka ettevõtte kavatsus Pärnu metanoolitehase projektiga edasi liikuda.

"Praeguse seisuga see ei aeglusta ega lükka edasi projekti arengut," kinnitas Daemen.

RMK juhatuse esimehe Mikk Marrani sõnul ei vasta väide, nagu Power2X-iga kõnelused edasi kestaks, siiski tõele.

"Power2X on teatanud, et nad ei osale meie puidupakkumisel ja mingisugust paralleelset läbirääkimiste protsessi RMK-l Power2X-iga ei ole," kinnitas Marran.

Üks kolmest oksjonil osalejast, VKG Fiber võtab ettevõtte juhatuse liikme ja biotoodete arendusjuhi Lauri Raidi sõnul protsessi väga tõsiselt ning VKG biotootmine vajab projekti elluviimiseks nii okas- kui ka lehtpuidu toorainet.

"Seetõttu rahuldab meid ainult oksjonitulemus, kus me saavutame mõlema puidusortimendi osas tervikmahu," lausus Raid.

Mikk Marran. Autor/allikas: Priit Luts/RMK

Mikk Marran ütles, et oksjoni suurem eesmärk on see, et kogu riigimetsast varutud puit saaks maksimaalselt kohapeal väärindatud, sest praegu läheb suur osa riigimetsast varutud paberipuidust väärindamata kujul otse Skandinaavia riikidesse.

"Käivitasimegi selle protsessi sellepärast, et toetada puidu biokeemilise väärindamise tehase või tehaste tekkimist Eestisse lähiaastatel," selgitas Marran.

Tema sõnul võib see tähendada, et Eestisse tekib üks suur tehas või hoopis mitu väiksemat tootmisüksust. RMK saab tehasele või tehastele pakkuda 700 000 kuupmeetrit väheväärtuslikku puitu ehk paberipuitu ning 140 000 kuupmeetrit hakkpuitu.

"Alustame hinnaga, mis on kombinatsioon Skandinaavia turu viimaste aastate hinnast, millele on lisatud Eesti koefitsient, kuna Eesti hinnad on olnud teatavasti mõnevõrra kõrgemad. Järgmisel nädalal selgub, kas ja kui palju hinda juurde pakutakse," lausus RMK juht.

Oksjoni tulemused selguvad järgmise nädala lõpuks.

Iga edukas pakkuja kohustub pärast lepingu sõlmimist esitama kahe kuu jooksul kirjaliku täpsustatud kava tootmisüksuse rajamise etappidest, kuid ostjal on võimalik seda kuni ühe kuu jooksul muuta.

Hinnapakkumise võitnud ja lepingu saanud ettevõtja saab lepingust selle esimese kehtimisaasta jooksul väljuda, ilma et tema suhtes sanktsioone rakendataks. Kui parima pakkumise teinud ettevõtja aasta jooksul lepingust taganeb, avaneb võimalus leping sõlmida pakkumisel teiseks jäänud ettevõtjal.